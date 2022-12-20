Эксклюзив 20 декабря 2022, 03:46 Киноиндустрия и ресторанный бизнес откатились на годы назад. Но их состояние нельзя назвать плачевным Киновед Шпагин: прокатные цифры в России находятся на уровне 2013–2014 годов Unsplash

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Убытки российской киноиндустрии в 2022 году оценили в 10 миллиардов рублей. Такую сумму назвал кинокритик Давид Шнейдеров, усомнившийся в возможности вернуть зрителей в кинотеатры. Состояние ресторанной отрасли тоже сочли плачевным. «Коммерсант» написал о назревающем серьезном кризисе. Проблемы начались вместе с пандемией — ситуация уже улучшилась, но заведения продолжают закрываться. Однако представители каждой сферы рассказали «360», что ситуация совсем неоднозначная.

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Далее — прямая речь.

Александр Шпагин, киновед, историк кино

Я, пожалуй, не соглашусь с тем, что у российских фильмов низкий потенциал. Тут ситуация сложная, так как все эти наши проблемы не способствуют приходу зрителей в кинотеатры. Они способствуют скорее их закрытию, то есть убыток, конечно, есть. Но возникает и ситуация с «тяни-толкай»: какая его половина победит, сложно сказать.

В принципе, у нас прокатные цифры еще ничего. Сейчас они находятся на уровне 2013–2014 годов. Ну это тоже не смерть. Понятно, что был бешенный подъем проката после «Движения вверх» и «Последнего богатыря». Но это была такая агония предсмертного больного, у которого улучшается состояние перед смертью. Потом бах — и все кончилось. Потом снова бах, бах — один взрыв за другим.

Я был уверен, что ситуация будет намного хуже, но оказалось вполне терпимо, не так уж много кинотеатров закрылось.

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В 2022 году все могло быть значительно хуже. Во-первых, в России нашли возможность показывать американские фильмы. Компании США все-таки продают нам их — и ничего. Некоторые ленты сейчас показывают подпольным образом, есть уже целая практика.

Если мы видим, что зазывают людей на короткометражку, значит будет показан какой-то новый западный суперблокбастер. Все это делается не совсем легально, то есть выкручиваются люди.

Но дело даже не в этом, а дело в том, что у нас в 2022 году потрясающий, совершенно фантастический прорыв в российском современном коммерческом кино. Такого прорыва не было за последние 15 лет, может быть, даже и 20 лет.

Стали появляться великолепные коммерческие картины. Причем все это прибывает в культуре веб-сериалов и вообще веб-пространства. Эта культура началась от Comedy Club и продолжилась «Домашним арестом», а сегодня перешла в прокатное кино.

В этом году были сделаны блистательные коммерческие картины: и «Непослушник», и «Дикая», и «Танцы на высоте», и «Добро пожаловать в семью». В течение года сняли около 10-15 отличных картин с нормальным прокатным успехом. В кинотеатрах они шли достаточно долго, что говорит об их серьезном зрительском потенциале.

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Может быть, какие-то из них не набрали коммерческого потенциала, но зато их знают в положительном контексте. Это тоже фактор успеха. Если так дальше пойдет, это будет очередное «Движение вверх». Хороших фильмов становится все больше и больше.

Другое дело, что дальше будет точка водораздела, потому что мы уже увидим фильмы, снятые во время вот этой сегодняшней, как я называю, национальной депрессии. Что это такое будет, я не знаю, но они в принципе не могут быть по интонации такими, какими мы сейчас видим вот те хорошие картины, о которых я говорил.

Михаил Костин, ресторанный критик

Я думаю, что ситуация зависит от района и от сектора в ресторанном бизнесе. Не везде все плохо. Представителям отрасли предлагали разные льготы и субсидии, но я не уверен, что, во-первых, все смогли воспользоваться этими льготными, а во-вторых, сделали это грамотно. Очень часто я слышал от рестораторов по поводу волокиты, связанной с оформлением льготных кредитов и субсидий. Где-то были даже сложности с получением информации на эту тему.

Основная причина плачевного состояния ресторанной отрасли заключается в нынешней ситуации, плюс проблемы с логистикой, доступностью ряда продуктов и кризис на рынке персонала. В связи с тем, что происходит сейчас в нашей стране, многие сотрудники, включая официантов, шеф-поваров и су-шефов, выехали за пределы страны и пока еще не вернулись.

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Ресторанная отрасль живучая, поэтому она восстановится. Другое дело, на сколько она просядет? Если ситуация с кризисом затянется, то тогда мы можем откатиться назад лет на 10-15, а это значит, что все придется восстанавливать заново. А может быть, получится так, что мы сейчас останемся на том уровне, на котором находимся, и потом после некоторого торможения пойдем вперед.

Люди в индустрии все равно останутся, накопленные знания тоже останутся, как и профессионализм некоторых шеф-поваров. На основе этого мы можем ожидать, что сама отрасль потом восстановится.

Положение ресторанного бизнеса ухудшилось не только в России. Это общий мировой тренд, связанный с пандемией. Я могу точно сказать по поводу США и Европы, в частности Италии. Там ситуация очень сильно изменилась в худшую сторону, и до сих пор многие рестораны во многих городах не восстановились до того уровня, который был до пандемии.