Сколько стоит отдых на курортах России в конце лета | 360°

Общество 30 августа 2022, 23:00 Поделиться Telegram

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Viber Туры за рубеж подорожали до 70% из-за авиационной блокады. Отдых в России обойдется дешевле Президент Союза турагентств Голов: курорты России не подорожают из-за авиационной блокады

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В России из-за авиационной блокады подорожали заграничные туры. Цены на путевки взлетели на 50-70% — на стоимости авиабилетов сказалась необходимость облетать границы. Ситуация может постепенно восстановиться, но пока рано делать прогнозы. Лучше обратить внимание на местные курорты.

В плюсе только внутренний туризм

После введения антироссийских санкций перевозчики лишились 40% своего авиапарка. Оставшиеся самолеты в основном используют для полетов внутри страны, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Это для внутреннего туризма сыграло на руку, но на международном рынке ситуация выглядит гораздо хуже. Сегодня авиакомпании AZUR Air, Nordwind, iFly используют всего по паре-тройке самолетов на международных направлениях», — привело его слова РИА «Новости».

Источник фото: unsplash.com

На некоторых направлениях стоимость перелета взлетела вдвое. В итоге туры подорожали в среднем на 50-70%. Президент Союза туристических агентств и член Общественного совета при Ростуризме Сергей Голов пояснил «360», что цены выросли не только из-за сокращения числа самолетов. Лайнерам приходится облетать границы и преодолевать большие расстояния.

«Это вынужденная мера, то есть мы от этого никуда деться не можем. Если раньше мы из Москвы в Турцию летали 2,5-3 часа до Бодрума, к примеру, то сейчас — пять часов, облетая все границы. Вот из-за этого подорожание случилось», — отметил Голов.

В некоторые страны теперь нельзя добраться прямыми рейсами. В Доминикану, Мексику, Таиланд и на Кубу можно долететь только с пересадками. Из-за этого увеличивается не только время полета, но и усложняется маршрут.

Цены на отдых в России

Многие туристы начинают присматривать туры на зиму заранее, чтобы как можно больше сэкономить. В этом году воспользоваться таким лайфхаком вряд ли получится.

«Если кто-то сегодня даст прогноз на Новый год — не верьте. Если раньше мы в конце лета начинали продавать туры на осень и на зиму, то сейчас такого не случилось: никто не знает, какая будет цена перевозки, как сформируется стоимость турпакета и так далее», — подчеркнул президент объединения турагентств.

Источник фото: unsplash.com

Пока предварительные продажи только формируются, поэтому стоимость путевок еще неизвестна. Если заграничные курорты растут в цене, то российские, наоборот, будут дешеветь. Это касается Крыма и Сочи, где сезон уже подходит к концу.

«Наши курорты классные, туда вкладывают деньги, но у нас очень короткий сезон. Нам нужно больше времени для того, чтобы создать сеть отелей или объектов размещения со СПА-процедурами и всем остальным для увеличения продолжительность сезона», — заявил Голов.

В России отдохнуть можно не только на море. Большой популярностью у туристов пользуются города «Золотого кольца», а также достопримечательности региона Кавказских Минеральных Вод.

«Золотое кольцо» не подорожает по одной простой причине — там нечему дорожать. А вот отели, которые находятся в Кавказских Минеральных Водах, если там будет расширен аспект СПА-процедур и сезонность будет размытая — наверное. Но цены останутся в пределах стоимости лета, я так думаю», — предположил эксперт.

Источник фото: unsplash.com

По его словам, в России предложение пока не превышает спрос. Есть и нехватка объектов размещения. По ценам, как считают турагенты, все останется на том же уровне, на котором и было.

«Повышения цен не будет, поскольку сезон закончился. Нам нужно понять, что будет дальше. Вот еще полгодика подождем: может быть, у курортов Баден-Бадена и Карловых Вар не будет возможности отапливать свои апартаменты — и все рванут к нам», — заключил Голов.

Возобновление полетов

Вице-президент АТОР сообщил, что ситуация на туристическом рынке начала постепенно восстанавливаться. Российские самолеты стали больше летать в те страны, которые не закрывали для них свое воздушное пространство.

С 1 октября авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы на Кубу. Лайнеры впервые отправятся на остров с марта 2022 года. Рейсы на Мальдивы и в ОАЭ анонсировала авиакомпания AZUR Air. При этом Мурадян заявил, что полностью отрасль не восстановится из-за авиационной блокады и проблем с запчастями для самолетов.

«Часть зимних программ удастся восстановить: большие надежды туротрасль возлагает на Таиланд с рейсами „Аэрофлота“» — сказал он.

Пока единственным массовым направлением является Ближний Восток. Запуск российских чартеров в Таиланд может снизить нагрузку и немного изменить ситуацию.

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