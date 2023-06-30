Общество 30 июня 2023, 23:26 Отчаяние или игра. Девочка подала сигнал SOS в прямом эфире, но могла не знать значения жеста Психолог Дугенцова: подавшая сигнал о помощи девочка могла хотеть привлечь внимание матери Caleb Woods / Unsplash

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Восьмилетняя девочка в эфире программы «Мужское/Женское» продемонстрировала жест, который во всем мире считается просьбой помощи при домашнем насилии. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, а родители ребенка — бывшие супруги поспешили обвинить в случившемся друг друга. Что произошло на самом деле и что могло стать причиной скандала в семье — в материале «360».

Жест на всю страну

Скандальный выпуск ток-шоу (сюжет называется «Сутяжники») вышел на Первом канале. Зрителям рассказали историю бывших супругов из Москвы, которые спорят за право воспитывать четырехлетнюю дочь. Старшая девочка (от предыдущего брака) обняла сестру и рассказала о своей любви к маме. В это время она продемонстрировала жест, считающийся сигналом о домашнем насилии и просьбой о помощи.

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В редакции программы «Мужское/Женское» сообщили, что журналисты намеренно не обсуждали это в студии, однако обратились в столичное управление СК.

«В данный момент следственным комитетом проводится проверка данной семьи. Мы держим ситуацию на контроле», — отметили авторы ток-шоу.

Семью проверит омбудсмен

На ситуацию отреагировали в Совете по правам человека при президенте. Член организации Александр Брод рассказал РИА «Новости», что намерен обратиться к детскому омбусмену столицы Ольге Ярославской, чтобы выяснить все обстоятельства резонансного дела. Он назвал этот случай нерядовым.

«На камеру девочки демонстрируют вполне благостную картинку, вместе с тем украдкой старшая сестра подает международный универсальный сигнал о помощи. Значит, реалии не такие радужные», — отметил Брод.

Публичное достояние

По словам зампреда СПЧ Ирины Киркоры, продемонстрированный девочкой жест стал серьезным поводом обратить «настойчивое» внимание на семью. Она добавила, что с ребенком и ее родителями должны поработать омбудсмен и школьный педагог-психолог. В случае необходимости к процессу следует подключить правоохранителей.

«Самое важное — выяснить истинную ситуацию в семье и действия, которые привели к запросу помощи ребенком», — уточнила Киркора.

Она добавила, что жест мог быть как свидетельством серьезной проблемы, так и манипуляцией с подачи взрослых людей. Зампред СПЧ призвала разобраться в этом вопросе.

Супруги обвинили друг друга

Первым о ситуации высказался отец младшей девочки, бывший супруг женщины Карен. Он рассказал, что Кристина плохо обращается с детьми, и они стали ее бояться. По словам мужчины, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области признал, что атмосфера в семье оставляет желать лучшего и может представлять опасность для детей в силу «возможных особенностей психического здоровья матери».

«Поведение матери агрессивно, на детей оказывается психологическое воздействие, они запуганы», — отметил он и добавил, что хочет видеться с дочерью, но бывшая супруга не позволяет ему, хотя он имеет на это право.

Противоположное мнение высказала Кристина. Она заявила, что бывший супруг избивал ее, в том числе на глазах у детей. По ее словам, последние несколько лет ее жизни превратились в настоящий ад, потому что мужчина не дает ей покоя.

«Это человек, который бесится, что его бросили, что он никому не нужный, и он пытается, шантажирует меня при помощи ребенка и алиментов», — рассказала мать девочки и добавила, что у ее мужа имеются «проблемы с головой».

Кристина подчеркнула, что ее старшая дочь продемонстрировала жест о помощи по указке продюсера ток-шоу. По словам женщины, девочку попросили сделать это, если она устанет от съемок. Что было на самом деле — выяснят правозащитники.

Что хотела сказать девочка

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова рассказала «360», что выступает экспертом в шоу «Мужское/Женское». Она рассказала, что иногда перед съемками она общается с детьми и диагностирует их. По ее словам, в основном программа рассказывает истории маргинальных и деструктивных семей. В данном случае ситуация могла развиваться по двум сценариям.

«[Возможно] у нее (девочки — прим. ред.) нет вариантов как-то по-другому обратиться к людям и попросить о помощи, потому что, скорее всего, больше никто ничего не может сделать. Возможно, до этого она пыталась какими-то другими способами привлечь внимание, но у нее не получалось за счет того, что, например, те же органы опеки не реагировали на мать, на отца и все в этом роде», — отметила Дугенцова.

«Она в данной ситуации просто перенервничала и таким способом просто расслабляла и напрягала руку, для того, чтобы успокоиться — от камер, от перенапряжения начала вот так сокращать свои мышцы. Как я поняла, пока нет доказательства, что девочка именно специально подавала знаки», — подчеркнула собеседница «360».

По словам психолога, нельзя исключать возможность нехватки материнского внимания. Если это так, девочка могла с помощью общественности добиться этого.

Если бы девочка уже специально таким образом подавала знак, то это бы обозначало, что другие способы она, скорее всего, перепробовала, но они не повлияли так, как ей нужно было.

«Если она действительно так сделала, получается, она знала, что плюс-минус будет какая-то реакция, и тогда мама начнет больше обращать внимание на ребенка. Такая вероятность тоже есть», — констатировала Дарья Дугенцова.

Как помочь при домашнем насилии

Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала «360», что в сложившейся ситуации нужно сначала разобраться, и только после этого делать какие-то выводы.

«Очень сложно сказать однозначно, кого-то обвинить, потому что ситуации бывают разные. Вдруг у них какая-то семейная ссора произошла — люди начинают делить детей. Возможно, женщина себя агрессивно ведет, возможно, мужчина считает, что ребенок должен быть с ним, считает, что она (бывшая супруга — прим. ред.) мало дает времени, поэтому начинает какую-то такую историю», — предположила собеседница.

По ее словам, девочка могла интересоваться значением продемонстрированного жеста в интернете. По какой причине она его показала — пока неизвестно. Современные дети могут совершать различные поступки и на спор, однако это не говорит о том, что девочка поступила именно из этих соображений, добавила Гладышева.

Pixabay

По ее словам, ни один нормальный человек не станет издеваться над детьми. Если кто-то стал свидетелем подобного, следует обратиться в компетентные органы.

«Есть специальные службы, которым, конечно, желательно в этом разобраться. У нас есть определенные законы, как в этом случае поступать. Если вы об этом узнали — вы делаете все, как положено в нашем государстве. Лучше ничего не придумать. Не лезть самим, никогда не вмешиваться, потому что вы не знаете ситуации», — посоветовала Гладышева.

В конце июня опекунша шестилетнего мальчика в Екатеринбурге заявила о его пропаже. Спустя два дня тело ребенка нашли недалеко от дома. Женщина призналась, что скрывала его смерть. Днем 30 июня суд арестовал ее на два месяца.