Эксклюзив 07 марта 2024, 17:08 «Догони свою жизнь»: когда нужно рожать? Острый вопрос на фоне призывов Голиковой Журналист Малашенко призвала развивать медицину для повышения уровня рождаемости Телеканал «360»

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В России все чаще поднимают вопрос рождаемости. Власти призывают женщин рожать детей как можно раньше. О том, являются ли эффективными и безопасными подобные призывы — в авторской колонке ведущей «360» Екатерины Малашенко.

Далее — ее прямая речь.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время своего выступления на Всемирном фестивале молодежи заявила, что идеальный возраст для создания семьи и рождения первого ребенка — от 18 до 24 лет. Репродуктивный период в жизни женщины не такой большой, как хотелось бы, говорит Голикова, а ведь нужно успеть родить еще второго, а потом и третьего.

Что мы имеем на данный момент?

Согласно данным Росстата, на данный момент в России женщины рожают первого ребенка в среднем в 26 лет, а в Европе и вовсе в 31 год. Казалось бы, у нас неплохие показатели, но демографические проблемы никто не отменял. Вот власти и пытаются их решить.

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Только подобные призывы могут иметь эффект прямо противоположный первоначальным целям.

Зачем государству решать демографический вопрос? Правильно, для развития страны. А в основе экономического, научного, технологического и любого другого развития — всегда люди. Но это должны быть образованные, квалифицированные, психологически устойчивые люди, уверенные в завтрашнем дне.

Что же мы получим, если женщины повально начнут рожать в 18 лет?

В этом возрасте человек только оканчивает школу — то есть ни образования, ни жизненного опыта, ни материальной стабильности у него нет. По сути, перед нами еще ребенок, и ему самому предстоит вырасти. Но он создает семью.

Тут всего два варианта развития событий: либо семья распадется, либо сохранится. И, что самое плохое, в обоих случаях ничего хорошего ее не ждет.

Как показывает практика, пожив вместе год-два, молодые супруги часто расходятся. Порой даже не потому, что не подходят друг другу, а потому, что им банально не хватает жизненной мудрости выстроить свою жизнь. Нет навыка сопереживать и поддерживать с одной стороны и отстаивать свои границы — с другой. К сложностям взрослой жизни они просто еще не готовы.

А что в этот момент происходит с их ребенком? Мало того, что он переживает колоссальный стресс от развода родителей, так еще и лишается их внимания.

«Догони свою жизнь»

Скорее всего, после развода папа и мама начинают строить свою жизнь так, как могли бы до рождения ребенка: получают образование, строят карьеру, занимаются саморазвитием и обеспечивают материальную стабильность. Ребенок либо растет на попечении бабушек и дедушек, либо с чувством ненужности и брошенности.

Кто вырастет из такого ребенка? Высококвалифицированный, психологически устойчивый, самодостаточный человек, который может обеспечить экономические, технологические и все прочие прорывы? Вряд ли.

А его родители? Вместо поиска себя и своего места в жизни они потратили свою молодость на неудачный брак и потом всю жизнь занимаются нелюбимым делом только ради материальной составляющей. Опять же, вряд ли они обеспечат развитие общества.

Хорошо, допустим, молодая семья не распалась

Мама и папа вместе, и, казалось бы, все прекрасно. Но ни у мамы, ни у папы нет образования. Мама сидит дома с маленьким ребенком, а папа хватается за любую работу, лишь бы прокормить семью. Конечно, ни о каком поиске себя и саморазвитии речи не идет. Они живут от зарплаты до зарплаты, и глобальные вопросы развития страны их точно интересуют в последнюю очередь.

Смотрите дальше. Когда ребенок идет в детский сад, мама получает возможность выйти на работу. И, по идее, должно стать проще.

Но кто и куда ее возьмет без образования, опыта и с маленьким ребенком? Я таких работодателей, честно, не знаю.

Но хорошо, допустим, взяли. Допустим, со временем они оба получили образование и начали строить карьеру. Но свое самое активное и продуктивное время в жизни они потратили на то, чтобы выжить. Все сверстники давно их обогнали. Просто потому, что у них было гораздо больше времени и возможностей. Вот они как раз и обеспечивали развитие страны.

А теперь возьмем тех, кто не кинулся после школы по призыву госпожи Голиковой рожать детей

Они получили образование, потом попробовали себя в разных направлениях выбранной профессии. Определили наиболее интересное и перспективное для себя. Добились успеха. Набрались жизненного опыта. Научились выстраивать отношения с людьми. Обеспечили себя материально. И потом приняли взрослое, взвешенное решение о создании семьи.

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Какова вероятность, что эта ячейка общества будет более стабильной? Такие родители не только окружат своего ребенка вниманием и заботой — они могут поделиться опытом, стать примером.

В такой семье будут расти здоровые, уверенные в себе, самодостаточные люди — та самая основа будущего страны.

Это еще при том, что их родители тоже вложились в это самое глобальное развитие. Ведь они прошли весь путь, удовлетворены своей жизнью и готовы к свершениям.

Так, может, тогда решение демографического вопроса не связано с возрастом для рождения детей? Может, лучше задуматься о развитии медицины, чтобы репродуктивный возраст женщины стал более продолжительным? По крайней мере, перекладывать ответственность за демографические проблемы на молодежь точно не стоит.