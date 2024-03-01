Эксклюзив 01 марта 2024, 15:11 Осознанный выбор. Россиянам перечислили самые популярные породы кошек Зоопсихолог Малькова: у россиян популярны пушистые породы кошек Unsplash

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Россияне стали осознанней относиться к питомцам. Они прекратили выбирать их по окрасу и начали тщательно изучать особенности породы, сообщила «360» председатель клуба любителей кошек БАСТ из Электростали, фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова.

Пушистые породы

«По породам самыми популярными остались шотландские, британские породы, то есть все пушистики. Тенденции к мейн-кунам, ориенталам сейчас нет, берут всех. <…> Такой прямо повальной, скажем так, тенденции нет, берут всех разного окраса. Раньше такое было, да. Все-таки сейчас люди более сознательно относятся к этому», — сказала она.

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Ассортимент пород, по словам специалиста, широкий. Юлия Малькова сказала, что информации в интернете достаточно, чтобы узнать об особенностях породы. В их нюансы будущих хозяев посвятит заводчик.

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«Можно посетить выставку и вживую всех сравнить, увидеть, потрогать, погладить, пообщаться с заводчиками и выбрать себе по душе, характеру, внешнему виду, возрасту. Бывает, что люди идут за одной породой, а в итоге покупают совсем другую. Понравился, заводчик все рассказал, объяснил, а они никогда бы и не подумали, что заведут такое животное», — объяснила она.

Дикая кошка

В последнее время россияне снова обратились к породе бенгальских кошек. Они были на пике популярности 10 лет назад, когда только появились на рынке. Потом интерес к ним так же резко спал — ухаживать за этой породой оказалось непросто, многие не справлялись.

Их брали: «Ой, леопардик маленький». Потом случился вал, когда люди отдавали их, просто не справлялись. У котенка какой-нибудь бурмы игра в виде игры, а у бенгальской — в виде охоты. Если ребенок играет, она будет охотиться на ребенка. Юлия Малькова

Зоопсихолог развеяла миф, что бенгальские кошки — дикие и поэтому чрезвычайно опасные. По ее словам, эта порода — искусственно выведенный гибрид. Она подтвердила, что предки нынешних питомцев — дикие, но это было много поколений назад. В связи с этим Малькова посоветовала заводить их в доме, а не квартире.

«Но характер именно бенгальской кошки действительно требует особого умения, потому что она подвижная, крупная, в ней много энергии, которую нужно куда-то девать. Для них покупают специальные большие колеса. То есть эта порода не для новичков», — сказала специалист.

Кошек назвали самыми популярными питомцами россиян. В 2022 году их держали 70% семей.