Эксклюзив 11 июня 2023, 19:39 Особенности национального пьянства. От бокала вина до «Анонимных алкоголиков» — один шаг Нарколог Каторгин: методы «Анонимных алкоголиков» переработали на русский стиль Unsplash

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В 1935 году в США основали сообщество «Анонимные алкоголики». Принцип борьбы с пагубной привычкой в нем строят на основе 12 шагов — от бессилия перед алкоголем до духовного пробуждения. В Россию это веяние пришло только в конце 80-х благодаря американскому священнику Джею Кэнти. Его появление связывают с началом антиалкогольной кампании последнего президента СССР Михаила Горбачева. Но американский опыт на русской почве за три десятилетия так не порадовал богатым урожаем.

Водка, гармонь и ушанка — традиционная формула русского мужика в понятии американцев. Поэтому обществу «Анонимных алкоголиков» пророчили в нашей стране звездное будущее. Но не пошло, потому что собираться и заниматься самокопанием как герои фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», совсем уж не по-русски.

РИА «Новости»

Чуждые традиции

Прилюдно обращаться к Богу не входит в наше самосознание. Истинно верующие борются с грехом пьянства на молебнах иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». А общество «Анонимных алкоголиков» построено на чуждых традициях протестантской религии. Об этом в беседе с «360» заявил нарколог Александр Ковтун.

«В России организация „Анонимных алкоголиков“ функционирует. Они по-прежнему собираются, проводят встречи, проходят эти 12 шагов, привлекают других. Но это не столь массовое движение, как в Америке. Возможно, это связано с тем, что традиции протестантской религии и сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов более схожи, чем традиции православия, присущие российскому обществу», — отметил Ковтун.

Он обратил внимание, что алкоголизм — это заболевание биопсихосоциодуховное, к лечению которого требуется комплексный подход.

«Безусловно, чем больше будет разных инструментов, — медицинских, психологических и социальных — тем больше вероятность, что какой-то из совокупности способов лечения и реабилитации наркологических больных сработает эффективно. Здесь нет сейчас единого метода, стандарта, который был бы в одинаковой степени хорош для всех людей», — заключил эксперт.

РИА «Новости»

Пить или не пить

По словам психотерапевта и нарколога Владимира Каторгина жизнь сообщества «Анонимных алкоголиков» в России еще теплится. Хотя некоторые американские постулаты переделали под русский стиль.

Методы «Анонимных алкоголиков» переработали на русский стиль. Одно время говорили, что русские — самая пьющая нация, давно уже это, конечно, не так. Владимир Каторгин психотерапевт, нарколог

По словам специалиста, сейчас в лидеры по числу пьющих жителей вышли Латвия, Литва, Финляндия, США и Великобритания.

Иностранные методики борьбы с алкоголизмом в России переработали и дополнены. В стране, подчеркнул Каторгин, есть хорошие психологи, психотерапевты, психиатры, которые поддерживают процесс достойном уровне.

«У меня большое число пациентов, которые посещают отдельно психиатра, отдельно — нарколога и ходят на собрания сообщества „Анонимных алкоголиков“. И богатые, и бедные. В обществе работают хорошие специалисты-психологи, которые направляют, учат, подсказывают, как с этим справляться», — уточнил специалист.

По словам Каторгина, кураторы в этом обществе — бывшие употребляющие. Многие из них имеют психологическое образование.

«На мой взгляд, это самые опытные и самые нужные люди, которые могут этим заниматься, поскольку они через это прошли», — выразил мнение нарколог.

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От бокала до бутылки

Алкоголизм Каторгин назвал болезнью, лечить которую должны психиатры и наркологи. Он также напомнил о таком понятии, как бытовое пьянство.

«Все мы, кто употребляет периодически алкоголь, являются бытовыми пьяницами. Это медицинско-культурное понятие, так можно сказать. Между этими двумя понятиями большая разница, пропасть. Бытовое пьянство может приводить к развитию зависимости», — предупредил специалист.

Кто-то пьянеет от бокала вина, а кто-то выпивает бутылку водки — и как ни в чем не бывало. У последних риск развития алкоголизма выше, так как опьянение наступает только от больших доз.

«Да, пиво богато витамином В. Но, если с ним переборщить, то можно спровоцировать различные проблемы, в том числе и с мужской потенцией. Малые дозы красного вина приносят пользу — расширяют сосуды. Но во всем должен быть баланс. Рекомендации пить я точно не даю. Но выпить один-два бокала вина в хорошей компании — это не беда и не проблема. Если человек понимает и правильно к этому относится», — резюмировал эксперт.