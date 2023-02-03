Общество 03 февраля 2023, 00:08 Санкции Запада не заберут у россиян сметану. На помощь придет опыт СССР Экономист Зубец: при санкциях и дефиците заквасок для сметаны Россия легко создаст аналог Unsplash

Читать 360tv в

Сметану крайне проблематично найти на прилавках заграничных магазинов — в основном ее едят в постсоветских странах. Но закваску для производства кисломолочного продукта, как оказалось, покупают за рубежом. Из-за очередных санкций Запада россиянам грозит его отсутствие на прилавках. Зависимость от импорта сочли тотальной, а проблему возвели на стратегический уровень. Некоторые представители отрасли смотрят на происходящее более оптимистично и уверяют, что проблем со сметаной не будет еще 300 лет.

Санкционный удар

О риске остаться без сметаны предупредил основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин в разговоре с РБК.

Реклама

«Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная», — заявил он.

По словам Бачина, речь идет о проблеме стратегического уровня. Биозакваски необходимы для производства сыров и кисломолочной продукции. Сейчас 90% российского рынка занимают импортные составы.

«У нас просто отсутствуют биофабрики для их производства», — отметил основатель холдинга.

Есть лишь небольшие лаборатории и экспериментальная биофабрика в Угличе, но они не способны выдавать необходимые объемы заквасок.

Нужен российский аналог

Как отметил в разговоре с «360» независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов, импортные компоненты действительно занимают большую долю в российской промышленности. Государственные программы не предусматривали создания предприятий глубокой переработки. Политика была — закупать.

«Думаю, в течение нескольких лет все можно восстановить или позаимствовать. Тем более что интеллектуальные права с недружественными странами у нас вроде как можно не соблюдать. Вряд ли это нерешаемая проблема. Парадокс в том, что сметана не очень популярный продукт в мире, кроме России и некоторых стран СНГ. На Западе ее не так много, а на Востоке вообще не знают, что это такое», — отметил эксперт.

Википедия

В случае необходимости, добавил он, наладить собственное производство заквасок вполне реально — просто нужно этим заняться. С аналитиком согласился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

На сегодняшний день продублировать и создать какие-то российские аналоги тех же самых грибков, при помощи которых делают сметану, не представляет никакой проблемы. Алексей Зубец доктор экономических наук

В СССР, подчеркнул он, производили сметану: никаких проблем не возникало, а качество продукта было высоким.

Многие годы упор делали на производство самого продукта, а не его составляющие. При этом нет никакой принципиальной зависимости, а тему с молочными заквасками Зубец назвал преувеличенной. Если дефицит и наблюдается, то его достаточно легко преодолеть, просто создав российский аналог. Речь не идет о разработке компьютеров или самолетов, поэтому все довольно просто.

РИА «Новости»

«Берете сметану, выводите из нее ту самую культуру, которая обеспечивает сквашивание молока и образование сметаны, и дальше тиражируете. Это процесс, который не требует каких-то особых усилий», — пояснил эксперт.

Ближайшие 300 лет проблем не будет

На опасения остаться без сметаны уже ответил Минсельхоз. В ведомстве заверили, что у российских предприятий есть достаточные запасы бактериальных заквасок и других компонентов, необходимых для создания кисломолочных продуктов. А поставки сырья продолжаются.

«Для обеспечения потребностей сектора ведется планомерная работа, направленная на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов. Сейчас в России реализуют ряд крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок», — сообщило министерство в своем Telegram-канале.

РИА «Новости»

В 2022 году начали строить биофабрику в Ярославской области. Еще одно производство появится в Подмосковье.

Разговоры о возможных проблемах с производством сметаны являются провокацией, подчеркнула директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

«У нас есть две большие биофабрики, которые выпускают закваски. В социалистическое время они покрывали весь объем молочной продукции, тогда как у нас потребление было не 200 килограммов на человека, а 325! Эти фабрики как существовали, так и существуют», — отметила она в интервью Daily Storm.

Маницкая добавила, что оба предприятия могут выпускать необходимое для всей страны количество продукции. Проблем со сметаной, по ее словам, не будет ближайшие 300 лет.