Общество 24 мая 2023, 14:35 Опору на внутренний потенциал и самобытность обсудят на Форуме креативного бизнеса во время ПМЭФ Заседание шестого Форума креативного бизнеса пройдет на полях ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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Шестой Форум креативного бизнеса пройдет в заключительный день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его стратегическим партнером выступит Академия «Дух огня».

Программу форума сфокусируют на гармоничной интеграции национальных традиций в современную культуру. Его главной темой станет развитие креативной экономики с опорой на внутренний потенциал и самобытность регионов.

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Форум креативного бизнеса является эффективной дискуссионной площадкой. На ней обсуждают вопросы развития как творческого предпринимательства, так и социокультурной политики, отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

«Опора на культурно-исторические ценности, традиции и творческое наследие в качестве базы развития человеческого капитала демонстрирует мультипликативный экономический эффект и подтверждает потенциал этого интенсивно развивающегося направления экономики», — добавил он.

В этом году в форуме примут участие более 50 экспертов. Среди них будут как представители арт-менеджмента, дизайнеры, издатели, кинопродюсеры, так и представители государства и бизнеса.

Гости мероприятия обсудят наиболее востребованные темы в сфере креативных индустрий: экспортные стратегии анимационных брендов, новые партнерства на российском кинорынке, образование как творческая экосистема, поиск идентичности, инвестиции в творческие индустрии, медиа в эпоху перемен, креативный капитал регионов, искусство создания бренда и другие.

Кроме того, во время форума состоится дискуссия об актуальных вопросах кинопроизводства. Гостям покажут фильмы о культуре коренных народов российского Севера.

«Это автономная некоммерческая организация с лабораториями, мастерскими, которая займется продвижением наших фильмов, обучением молодых людей кинопроизводству, привлечением специалистов, применением компетенций международного уровня в области создания кино», — отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

На протяжении всех дней работы ПМЭФ его участники и гости смогут познакомиться с собственным стендом соцплатформы Фонда «Росконгресс» — Фонда «Инносоциум». Там пройдут дискуссии, мастер-классы, посвященные инклюзии, наставничеству, филантропии и эффективному взаимодействию с гражданским обществом.