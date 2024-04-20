Эксклюзив 20 апреля 2024, 02:02 Опасных факторов много. В Кургане спасатели вытащили из воды собаку ценой прокушенных пальцев Корреспондент «360» Кононова: в затопленном Кургане спасли десятки собак Телеканал «360»

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Когда стихия пришла в Курган, многие жители не смогли взять с собой своих домашних питомцев при экстренной эвакуации. Телеканал «360» практически в прямом эфире показал, почему так сложно спасать животных — помимо опасностей в воде, есть угроза быть покусанным. Корреспондент Елена Кононова поучаствовала в спасении пса по кличке Дик и показала то, что обычно остается за кадром.

Думали, что вода не поднимется

На помощь курганским спасателям прибыли коллеги их Ханты-Мансийского автономного округа. Спасатель «Центроспас-Югория» Сергей Бурмистров рассказал, что такой воды он не видел за все шесть лет работы в МЧС.

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Инициатором спасательной операции по вызволению Дика из затопленного СНТ под Курганом стал местный житель Борис. Он поплыл на лодке к своему дому покормить кур и показал спасателям «дорогу» к месту, где остался соседский пес.

«Проводили рейды, вывозили людей, животных. Очень много людей, которые сразу не эвакуировались, кто-то побросал своих домашних животных. Снимали людей с крыши, <…> ищем домашних животных, которых бросили», — поделился Сергей.

Оповещение в городе работает хорошо, но люди думали, что вода так не поднимется, поэтому не стали эвакуироваться.

«Люди сидят на втором этаже, на крышах, семьями», — отметил спасатель.

Некоторые оставили животных на втором этаже, подплывают на лодках и кормят питомцев. Спасатель пояснил, что такие адреса уже знают.

РИА «Новости»

Спасательная операция удалась

Собака, за которой поплыли спасатели, находилась в затопленном доме. На вопрос журналиста, как спасатели туда попадут, один из них, Александр Шурыгин, ответил: «Будем стараться и попадем».

По мере продвижения лодки приходилось убирать с пути препятствия — решетки, части зданий, крыши и мусор. Лодке пришлось преодолеть забор с колючей проволокой. На более или менее свободных пространствах спасатели включали мотор. Дорогу указывал местный житель Борис.

Испугавшись посторонних, пес прыгнул в воду. Спасатель отработанным решительным движением вытащил собаку из воды, но не обошлось без ранений. Пес был очень напуган и укусил спасателей. После чего Дик лег под сиденье и дрожал мелкой дрожью.

«Опасных факторов много, вода грязная. Спасателям сделают прививки», — отметила Кононова.

Сергей Бурмистров во время спасательной операции повредил руку о забор, и такое, по его словам, случается часто.

Телеканал «360»

«Каждый выезд все веселее и веселее», — мрачно пошутил спасатель.

Воды становится больше, спасатели не видят, что находится под водой. Работать становится тяжелее, признал Бурмистров.

На место причаливания лодки спасателей прибыли волонтеры.

«Ждем пока собак достанут из воды. Забираем собак и отвозим в приют», — рассказала зооволонтер Анастасия.

Приняли решение отвезти Дика в приют, где его осмотрит ветеринар, а потом сможет забрать хозяйка. Пес успокоился и дал волонтерам себя погладить и увести его.