Эксклюзив 14 января 2024, 12:48 «Он никогда никому не подражал». Поэтесса Кудимова — о Льве Рубинштейне Поэтесса Кудимова назвала смерть Рубинштейна потерей для постсоветской истории Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Поэт Лев Рубинштейн был ярким, неповторимым и независимым человеком. Его смерть стала огромной потерей для всей постсоветской истории, рассказала «360» поэтесса и прозаик Марина Кудимова.

«Я покойного Леву помню с начала 90-х. Это было такое время, которое, видимо, больше никогда не повторится. То есть время максимального самовыражения, когда каждый творческий человек мог делать все, что он хотел», — поделилась Кудимова.

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Лев Рубинштейн очень быстро стал лидером московского концептуализма, отметила собеседница «360». По ее мнению, самым близким по творческой идейной стороне Рубинштейну был покойный Дмитрий Пригов.

«Так они парочкой всегда и ходили», — вспоминала она.

Независимость и уникальность

Писательница подчеркнула, что при всей разности ее и Рубинштейна подходов к поэзии, она понимала — это очень яркий человек.

«Мы все оказались втянуты в разные политические и другие аспекты жизни, тут ничего не поделаешь, этого требует время. Но мне кажется, что Лев Рубинштейн был очень богемным, незаурядным человеком», — заявила Кудимова.

Поэтесса призналась, что больше чем карточки Рубинштейна ей нравилась модель его творческого поведения.

Он не был ни на кого похож. Он никогда никому не подражал. И, собственно, все эти карточки появились именно потому, что, по всей видимости, он стремился к такой единственности и независимости. Марина Кудимова поэт, прозаик

Стихи на карточках

Смерть поэта стала огромным минусом и потерей для всей постсоветской истории. Собеседница «360» предположила, что даже уход из жизни Пригова оказался не такой большой утратой с той точки зрения, что автор успел гораздо больше себя выразить.

«А Лева последние годы совсем как-то ушел в политику… Хотя я была на его выступлениях последних лет, и он был в роскошной форме! <…> Жалко, ужасная трагедия. Ужасно, что все так получилось. Я всей душой желаю, чтобы Лев Рубинштейн обрел покой и встретился со всеми, кто был ему дорог», — заключила Кудимова.

Лев Рубинштейн долго работал библиотекарем и благодаря этому изобрел один из символов отечественного концептуального искусства — стихи на карточках. Они стали поэтическим вызовом советскому конформизму, а сам Рубинштейн принципиально отказывался от официальных книжных публикаций из-за цензуры. Поэт читал свои стихи с маленьких карточек, они так же и издавались: пачками маленьких бумажек.

Поэт Лев Рубинштейн скончался 14 января на 77-м году жизни. В последние дни он был в крайне тяжелом состоянии после ДТП, врачи боролись за его жизнь в реанимации.