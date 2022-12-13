Общество 13 декабря 2022, 20:29 🧠 Охота на «мозги». Как России избежать утечки специалистов за рубеж Эксперт в области конкурентной разведки Масалович: уезжать из РФ сейчас недальновидно Quinton Coetzee / Unsplash

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об охоте зарубежных компаний на отечественных специалистов. Он подчеркнул важность принятия мер, необходимых для сохранения «мозгов» в стране. Специалисты уверены, что одной льготной ипотеки для IT-специалистов мало. Нужно ввести курсы, которые помогут потенциальным сотрудникам устроиться на работу, мотивировать их финансово, а также продумать льготы для стартапов.

Защита «мозгов»

Иностранные компании будут «охотиться» на специалистов из России, именно поэтому так важно продумать меры по защите «мозгов». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Экспертного совета при правительстве.

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«Очень важная задача — сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов… особо они такое желание не скрывают, публично заявляют… Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала», — процитировало Мишустина РИА «Новости».

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А только вчера на Неделе российского интернета говорили, что сейчас «утечка мозгов сопоставима с той, с которой мы столкнулись в начале девяностых».

РИА «Новости»

Почему выгодно остаться в России

Известный российский эксперт в области конкурентной разведки, кандидат физико-математических наук Андрей Масалович рассказал «360», что относится к поколению, которое в начале девяностых догадалось не уехать, а остаться в стране.

«На этом, собственно, и поднялся. Деньги сделал. Сидеть в Москве, в России, и работать на западных рынках — раза в четыре выгоднее, чем пытаться там себя найти, уехать на западный рынок и пытаться там строиться. Утечка мозгов — не очень дальновидно», — подчеркнул он.

Экспресс-курсы и комфортные условия

Масалович отметил, что голод на специалистов имеет очень странную особенность. В одном месте собираются 200 вакансий, за которые готовы очень много платить. В этом же месте собираются две тысячи резюме людей, которые почти подходят, но по каким-то критерия чуть-чуть «не допрыгивают».

«И 200 человек разводят руками, говорят: „А! У нас народ разбежался! У нас голод на кадры! Людей брать неоткуда!“ Вот здесь сидят две тысячи человек и говорят: „Мы здесь в России никому не нужны“. На самом деле, нужно просто делать такие курсы по легкому дотягиванию: смотреть резюме этих двух тысяч, смотреть, чем они не дотягивают и вводить экспресс-курсы, чтобы они вписывались», — отметил Масалович.

Он уверен, что прекратить отток профессионалов поможет создание комфортных условий для тех, кто остается в стране. Они должны нормально зарабатывать, чувствовать дружелюбное отношение и наличие перспектив.

РИА «Новости»

Льготы для стартапов

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер не считает, что сейчас наблюдается какой-то новый скачок оттока специалистов. По его словам, такая тенденция началась еще в марте.

«Действительно, нужно пытаться находить эффективные меры, их сейчас не много, которые смогут удержать в стране профессионалов на местах. Охота эта действительно началась, она сопряжена с определенными трудностями у западных компаний. Они сами же своей пропагандой немножко дискредитировали себя в глазах российский специалистов, но, думаю, они создадут достаточно [комфортные] условия», — пояснил Геллер.

Он подчеркнул важность мер по удержанию специалистов в России. Эксперт добавил, что, к сожалению, сейчас, кроме ипотеки, их по факту нет. Ранее Минцифры России предложило снизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%. Геллер же полагает, что нужно идти путем льгот, в первую очередь налоговых.

«Может быть, для каких-то стартапов, индивидуальных предпринимателей и так далее», — заключил он.