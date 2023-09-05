Эксклюзив 05 сентября 2023, 15:44 «Огромный дефицит». Сферы ЖКХ и строительства столкнулись с нехваткой рабочих рук HR-специалист Лоикова: сферы ЖКХ и строительства страдают от нехватки кадров Unsplash

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Ослабление рубля спровоцировало отток мигрантов из России и, как следствие, нехватку работников на ресторанном рынке Москвы. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала «360», какие еще сферы страдают от недостатка квалифицированных кадров.

Представители столичного ресторанного бизнеса сообщили РБК об острой нехватке поваров, барменов и официантов. По словам Лоиковой, сектор общепита, складская и строительная сферы действительно страдают от дефицита сотрудников, поток которых обеспечивали в том числе приезжие.

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«Я могу здесь единственное сказать, что в данном случае какого-то такого прям ажиотажа нет, потому что мы все прекрасно понимаем, что ресторанный бизнес — он сезонный. Сейчас, пока еще летние площадки функционируют, веранды, здесь, конечно, явно будет такая просадка», — отметила HR-специалист.

К долларам сильно привязаны граждане Таджикистана и Узбекистана, ведущие все расчеты, как правило, в этой валюте, продолжила собеседница «360». Зато граждане Киргизии не так зависимы от курса доллара, добавила она. Все нанимающие в основном киргизов компании, с которыми общалась Лоикова, сказали, что у них нет проблем с оттоком работников.

То есть тут вопрос, наверное, перераспределения мигрантов среди тех отраслей, где платят выше, вот и все. Переманивают тоже персонал очень много, это поварята, помощники, работники кухни различные, уборщики и так далее. Зулия Лоикова независимый HR-специалист

Собеседница сказала, что отток сотрудников на ресторанном рынке составил 40%. Однако эта сфера просела в целом, обратила внимание Лоикова.

«Не так много осталось на рынке хороших игроков, они между собой уже конкурируют. В принципе, в любой кризис это всегда было — отток кадров. Опять же, это может быть связано с тем, что у нас часть вакансий — она не столь популярна среди самих россиян», — указала HR-специалист.

Страдает не только общепит

Собеседница сообщила, что есть ряд сфер, страдающих от нехватки квалифицированных кадров. По словам эксперта, в России острый недостаток работников хорошего разряда «с руками».

Работники стройки, сантехники, токари, фрезеровщики, электрики — их нет, к сожалению. ЖКХ тоже у нас страдает, потому что не выстраиваются очереди уже монтеров, монтажников. Потому что это считается непопулярным. Зулия Лоикова

HR-специалист напомнила, что в России упразднили часть колледжей, где люди получали среднее специальное образование. Это тоже привело к оттоку квалифицированных сотрудников, отметила Лоикова.

«Все у нас хотят получать высшее образование, типа работать руками не престижно. А на самом деле у нас огромный дефицит квалифицированных рабочих в разных отраслях, в промышленности той же самой. Сейчас многие игроки ушли, и российские компании заходят, но набирать очень сложно», — обратила внимание HR-специалист.

Собеседница добавила, что очень трудно искать квалифицированных рабочих для северных предприятий. Приходится нанимать вахтовиков, которые едут за длинным рублем, а потом живут на эти деньги в своем регионе, указала Лоикова.

Подводя итог, HR-специалист отметила, что в России существует нехватка кадров в целом.