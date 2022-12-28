Эксклюзив 28 декабря 2022, 13:29 📲 Ограничить потребление информации, чтобы выжить Публицист Миронова: 2022 год показал, что медиа могут слепить любую фальшивку Unsplash

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Публицист Анастасия Миронова в колонке для «360» подвела итоги уходящего, 2022 года. Он показал, насколько зыбок мир, в котором пропаганду можно доставлять молниеносно и прямо в голову.

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Далее — прямая речь.

«Человек оценивает события через призму своей газеты» — так Марсель Пруст писал о французах времен Первой мировой войны. Тогда газеты читали несколько процентов граждан, которые хоть могли заблуждаться, но не влияли радикально на положение дел в стране и настроения на фронте.

От того, что госпожа Вердюрен верила, будто у немцев кончились «цеппелины», плохо было разве что горстке посетителей ее салона, которые, начитавшись газет, четыре года ждали сдачи противника.

Первые

Пруст в последнем томе «В поисках утраченного времени» сетовал, сколь же тяжело было объяснить французскому читателю газет, как на самом деле обстоят дела на войне: они верили каждый своей газете, своему репортеру, своему публицисту. Хотя читателей тех было — раз, два и обчелся. Грамотными были не все, газеты стоили дорого и продавались только в больших городах.

Теперь условную газету, то есть источник воздействия информации, читают все. За 100 лет у нас произошел колоссальный сдвиг: у всех обо всем есть мнение, и у всех — чужое. В спокойное время это было не очень существенно…

Однако минувший год показал нам самую большую уязвимость прозрачного мира, где все друг у друга в телефоне, новости можно закладывать в голову каждому персонально и сразу по нескольким каналам: если все прозрачно, то открываются огромные просторы для манипуляции толпой. Таких масштабов пропаганды мы еще не видели, потому что в одной точке никогда прежде не сходилось сразу несколько факторов: поголовный охват человечества информацией, невиданный ранее технический уровень развития медиа и столь масштабный вооруженный конфликт.

Проще говоря, в мире не было еще таких массированных боевых действий, которые освещались бы в режиме онлайн с подачей новостей в каждый дом и чтобы работали столько специалистов по пропаганде, медиа, пиару…

РИА «Новости»

Ливия и Сирия

Еще во время вторжения в Ливию и шедшей оттуда картинке стало понятно: если современный человек не умеет читать новости профессионально, лучше ему их не читать вообще.

То есть буквально: если вы не умеете разбираться в потоке информации, понимать, какие медиа, грубо говоря, за кем стоят, чьи корреспонденты с кем сотрудничают, какие военкоры «под кем ходят», даже не надо соваться в новости, ведь ваши шансы отличить правду от манипуляции и откровенной лжи такие же, простите, как у вашей кошки.

А уж после Сирии, Идлиба, бесконечных репортажей то с казнями, то с химатаками, то из разрушенных древних дворцов было ясно, что и профессионалу, опытному журналисту, в новостях не разобраться, поскольку технические возможности для создания медиафальшивок и манипуляции общественным мнением достигли запредельного уровня и подаются шквалом.

Сколько мы видели матерых, умных, почитаемых за гуру в своей профессии журналистов, редакторов, медиаменеджеров, которые во время сирийского конфликта заглатывали и транслировали на свою аудиторию впоследствии разоблаченную ложь? Не все же они были купленными и проплаченными.

Большинство редакторов медиа, поверивших, к примеру, в ряд постановочных видео тех же «Белых касок», верили совершенно искренне и абсолютно бесплатно. Просто даже их компетенций стало недостаточно, чтобы сориентироваться в нашем прозрачном мире с его безумным темпом.

Против ЛОМа нет приема? Да бросьте!

Тем не менее в разных странах появлялись журналистские консорциумы, блогеры тоже объединялись в попытке верифицировать самые важные новости. Это было возможно и имело смысл, когда громких событий, требовавших верификации, происходило немного и источников манипуляции был мало. А не как сейчас, когда у человека только в Teelgram — 30 каналов, которые бесперебойно поставляют ему новости.

Пандемия с ее теориями заговора, инстадивами, вещавшими о чипировании и вышках 5G, немного еще немного приоткрыла дверь в ад, а нынешний год исчерпывающе показал, насколько опасен мир, в котором медиа могут слепить любую фальшивку и тут же ее доставить в телефоны всех жителей Земли, да еще по множеству каналов. Именно в этом году мы были вынуждены констатировать полнейшую уязвимость обывателя перед любой пропагандой, которая сейчас достигла небывалого технического уровня.

Когда информации к тому же очень много, даже профессионалы и эксперты, которые были бы способны разоблачать единичные примеры манипуляции, не в состоянии распознать их потоком, поскольку новости идут нон-стоп и поступают прямо обывателю в голову.

И если раньше более-менее работал паритет, при котором потребитель информации делегировал лидерам мнения обязанность ее верифицировать, а затем формировать оценку, которую обыватель лишь распространял, теперь это не работает, так как информации столь много, она настолько сложна, что ЛОМы, не успевая в ней разобраться, тоже начинают полагаться на мнение еще более авторитетных ЛОМов, организаций, институций и тем самым полностью вверяют себя и доверяющую им аудиторию в руки манипуляторов, которые в военных условиях работают еще жестче.

Общественное мнение отныне можно с легкостью формировать в любых интересах: человек беспомощен и потерян в шквале новостей.

Новая сила слова

Кажется, самый главный и глобальный итог года — осознание ужасающих возможностей медиа в мире, где пропаганду можно доставлять моментально и всем сразу. При этом никто не в состоянии быстро и также на весь мир ее разоблачить.

К примеру, во времена Великой Отечественной надо же было еще, чтобы колхозник листовку достал, да чтобы он грамотный был, а тут каждая задрипанная лошадь из интернета своим подписчикам сама все в головы закладывает добровольно, потому что, имея аудиторию в миллионы подписчиков, она на самом деле столь же бессильна перед современными медиатехнологиями, как и самый отсталый ее читатель. ЛОМы, то есть журналисты, эксперты, разные аналитики и звезды, — тоже люди, которые, как и обыватели, тонут в потоке информации и превратились в слепых ее распространителей.

Да, и раньше были перекосы, когда ЛОМ, сами не разобравшись, уводили свою аудиторию в дебри, подсаживали на фальшивки. Но в спокойное, размеренное время единичные просчеты ЛОМов и даже спланированные акции по оболваниванию миллионов не столь страшны и очевидны: от того, что время от времени где-то кто-то распространяет ложь, общество в целом больших потерь не несет.

Однако в ситуациях кризисных, пограничных, требующих жизненно важных решений, эта уязвимость обывателя перед медиаманипуляциями и шквалом заведомо не верифицируемой информацией становится критически значимой. Оказалось, умело выпущенный пресс-релиз заставит раскупить запасы товаров у якобы уходящего из страны ретейлера. Одна фальшивка о погибших десантниках может дестабилизировать целый регион. Вброс слуха в соцсетях способен обвалить акции международной компании. А если запустить серию уток о закрытии границ или поголовном призыве в армию, государство могут покинуть сотни тысяч человек. Раньше последствия были не такими трагическими, ведь стрессовых новостей приходило меньше и люди успевали их осмыслить.

Не думай — делай

Сегодня некогда размышлять: пока ты застрянешь на одной новости, ее смоют другие.

Поток информации стал подобен стремительной горной реке. Его жертв мы все с вами видели: в феврале они меняли евро по 150 рублей, продавали квартиры за бесценок и оседали в тбилисских хостелах, поверив непонятным людям, которые прямо в мессенджерах забрасывали их паникерскими листовками о том, что в России через месяц будет выжженная земля, что выезд запретят, хлеб кончится и вообще страну «сотрет в порошок» НАТО.

Сколько их сидит теперь в копеечных гостиницах, скольким детям испортили судьбы, на волне паники забрав их от школ, друзей, будущего? Сколькие бежали из страны, успев подхватить чужие агитки? Одних только знатоков «Что где когда» несколько человек купилось, к примеру, на проукраинскую пропаганду, и теперь им путь на родину заказан.

А еще были те, кто в сентябре поверил сообщениям, будто мобилизованных ловят даже на ледовых катках и отправляют на фронт в тот же день. Верили, что мобилизации подлежат миллионы, что мобилизованных набирают для урановых рудников.

Все эти люди не смогли вовремя сориентироваться в повестке. Почему? Потому что слушали не тех ЛОМов. Почему ошиблись ЛОМы? Потому что у них самих не было шансов разобраться. Вероятно, этот год станет не только для России, но и для человечества отрезвляющим.

Земля поплыла под ногами

Прозрачный мир и медиагиганты показали свою реальную мощь. Мы все вдруг увидели, как тяжело жить в условиях, когда ничего нельзя проверить, при этом под ударом не только привилегированные читатели газет, но вообще все. Наверное, получив такой урок, люди начнут придумывать механизм защиты от зыбкой почвы.

Земля под ногами должна быть твердая. Сейчас она из-под ног пропала. Человеку в нашем мире приходится или верить во все подряд, или не доверять никаким сообщениям вообще.

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То и другое делает жизнь в любом обществе невыносимой. Скорее всего, в отсутствии иммунитета к дезинформации человечество придет к идее добровольного отказа от перепотребления информации вообще и к столь же добровольной самоцензуре, ограничению свободы и скорости распространения информации: когда быстро проверять потоки сообщений, мнений, оценок, прогнозов не получится, их придется ограничивать.

Невозможно жить в мире, где любой в состоянии за час донести информацию до миллиардов. Стало быть, надо что-то делать. Вполне вероятно, что в ближайшем нашем будущем меры, которые еще недавно казались страшной цензурой, предстанут благом: паспортизация доступа в интернет, правило «Один человек — один аккаунт», ограничение доступа обычных граждан к лентам информагентств, ужесточение для СМИ и соцсетей ответственности за распространение информации.

Десять лет назад это звучало дико и считалось возвращением в средневековье. Сейчас люди будут с радостью приветствовать сворачивание информационной вольницы: уходящий год исчерпывающе доказал, что она опасна.