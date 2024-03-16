Общество 16 марта 2024, 12:34 ОЭЗ «Технополис Москва» взяла под опеку красного волка Рона из столичного зоопарка РИА «Новости»

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» взяла опекунство над красным волком из столичного зоопарка. Животное зовут Рон. Опека над редким хищником — один из способов внести вклада в сохранение биоразнообразия животных, отметил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян.

Красный (или горный) волк официально признан вымирающим видом. Животное ранее занесли в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы и Красную книгу России. В столичном зоопарке красные волки содержатся с 1957 года. На сегодняшний день там обитает группа из трех самцов-братьев.

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«Заботу об одном из волков по кличке Рон берет на себя ОЭЗ „Технополис Москва“. С 2024 года в рамках благотворительности она будет оплачивать часть питания и содержания животного — это около 600 тысяч рублей в год», — рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что задача сохранения биоразнообразия остается одним из безусловных приоритетов для страны. Принимая участие в программе опеки Московского зоопарка, ОЭЗ «Технополис Москва» выбрала животное, которое наиболее нуждается в поддержке, пояснил Дегтев.

Петросян отметил, что опека над волком стала одним из шагов в рамках развития ESG-практик в особой экономической зоне, которая стала одной из первых инфраструктурных площадок в России, где их начали внедрять.

«Многие резиденты, которые уже используют в управлении бизнесом такие стандарты, применяют ресурсосберегающие технологии, ведут раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2», — сообщил замруководителя департамента.

По его словам, в этом году ожидается заключение до 10 новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят более 20% компаний ОЭЗ. Несмотря на многообразие ESG-рейтингов, продолжил Петросян, есть перечень направлений, в рамках которых дается оценка работе каждой компании в сфере ESG.

«Например, в области сохранения биоразнообразия. Так, столичная ОЭЗ выбрала программу опеки над краснокнижным волком как один из способов внесения вклада в сохранение биоразнообразия», — добавил он.

В последние 50 лет достоверная информация о встречах красного волка на территории России, где он ранее обитал на юге Дальнего Востока, отсутствует. В природе красный волк изучен мало.