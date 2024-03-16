16 марта 2024, 12:34
ОЭЗ «Технополис Москва» взяла под опеку красного волка Рона из столичного зоопарка
Особая экономическая зона «Технополис Москва» взяла опекунство над красным волком из столичного зоопарка. Животное зовут Рон. Опека над редким хищником — один из способов внести вклада в сохранение биоразнообразия животных, отметил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян.
Красный (или горный) волк официально признан вымирающим видом. Животное ранее занесли в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы и Красную книгу России. В столичном зоопарке красные волки содержатся с 1957 года. На сегодняшний день там обитает группа из трех самцов-братьев.
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«Заботу об одном из волков по кличке Рон берет на себя ОЭЗ „Технополис Москва“. С 2024 года в рамках благотворительности она будет оплачивать часть питания и содержания животного — это около 600 тысяч рублей в год», — рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
Он подчеркнул, что задача сохранения биоразнообразия остается одним из безусловных приоритетов для страны. Принимая участие в программе опеки Московского зоопарка, ОЭЗ «Технополис Москва» выбрала животное, которое наиболее нуждается в поддержке, пояснил Дегтев.
Петросян отметил, что опека над волком стала одним из шагов в рамках развития ESG-практик в особой экономической зоне, которая стала одной из первых инфраструктурных площадок в России, где их начали внедрять.
«Многие резиденты, которые уже используют в управлении бизнесом такие стандарты, применяют ресурсосберегающие технологии, ведут раздельный сбор отходов, занимаются мониторингом выбросов СО2», — сообщил замруководителя департамента.
По его словам, в этом году ожидается заключение до 10 новых соглашений, а концепцию устойчивого развития внедрят более 20% компаний ОЭЗ. Несмотря на многообразие ESG-рейтингов, продолжил Петросян, есть перечень направлений, в рамках которых дается оценка работе каждой компании в сфере ESG.
«Например, в области сохранения биоразнообразия. Так, столичная ОЭЗ выбрала программу опеки над краснокнижным волком как один из способов внесения вклада в сохранение биоразнообразия», — добавил он.
В последние 50 лет достоверная информация о встречах красного волка на территории России, где он ранее обитал на юге Дальнего Востока, отсутствует. В природе красный волк изучен мало.
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