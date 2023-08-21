Общество 21 августа 2023, 23:29 Одиночество — новый тренд. Россияне стали позже создавать семьи Психолог Кичаев: россияне предпочитают безопасный виртуальный мир в одиночестве Unsplash

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В России увеличилось количество одиноких людей трудоспособного возраста. Молодые люди стали позже вступать в брак — они больше заинтересованы в построении карьеры и обретении финансовой независимости. В чем причина изменения мировоззрения и отношения к институту семьи «360» разбирался вместе с психологом Александром Кичаевым.

Согласно переписи Росстата, количество «одиночек» превысило 40%, их доля выросла вдвое за последние два десятилетия. Если раньше в одиночестве жили в основном пенсионеры, то теперь это представители трудоспособной части населения страны. Преобладание одиноко проживающих граждан зафиксировали впервые за всю историю переписи населения в России, отметили авторы аналитической статьи в журнале «Демографическое обозрение». Эксперты связали это с активизацией сепарации молодежи, стремящейся отделиться от родителей и жить самостоятельно.

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Удаленная работа — новый тренд

Психолог Александр Кичаев рассказал «360», что увеличение количества одиноких россиян связано с переходом в виртуальную реальность. Сейчас даже в магазин, чтобы приобрести продукты питания или иные товары, ходить необязательно, отметил специалист. Человек больше времени проводит дома.

Общение тоже происходит через мессенджеры, через сайты знакомств, через различные площадки по интересам. Александр Кичаев психолог

Человеку неинтересно тратить время и силы на реальные знакомства, не хочется выходить за пределы квартиры, особенно если она более-менее устроена, добавил эксперт. Еще один немаловажный аспект — удаленная работа.

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«Тоже тренд — это удаленная работа. Сейчас многие компании в целях экономии на офисах, в целях ускорения и повышения эффективности переводят сотрудников на удаленку», — отметил психолог.

В одной компании могут работать люди из разных городов. В столице предпочитают набирать сотрудников на периферии, там рабочая сила «дешевле», пояснил Кичаев.

Семейные ценности меняются

Молодежь в России все чаще выбирает карьеру, финансовую независимость и профессиональное становление. Это связано с изменением в отношении семейных ценностей. На Западе они меняются радикально, а в России — пересматриваются.

«Семья. Раньше это был способ коммуникации, способ взаимной поддержки и так далее. Сейчас, поскольку люди такой Self-Made Woman (женщина, добившаяся всего сама — прим. ред.) сами решают свои вопросы, и у них просто потребности в таких глубинных отношениях нет», — заявил Кичаев.

В этом сказывается западное влияние, считает психолог. Кроме того, все чаще семья и отношения воспринимаются как риск.

«Это ты принимаешь в свою жизнь другого человека. Если ты привык, что у тебя есть твоя зона комфорта, у тебя есть твоя какая-то территория, то пускать туда другого — это стресс», — пояснил Кичаев.

Многих это очень напрягает, и вместо создания новой ячейки общества молодые люди предпочитают кратковременные отношения с противоположным полом без особых обязательств, добавил психолог.

Сейчас культ личного пространства и собственной территории у молодых очень сильно развит. Александр Кичаев психолог

Специалист пояснил, что этот культ вряд ли закончится одномоментно. Общество развивается циклично, в какой-то период поощряется сверхкоммуникативность, в другой — интровертированность, вплоть до аутизма. Наступит момент, когда люди пресытятся ощущением самодостаточности и одиночества, и у них появится потребность общаться, отметил Кичаев.

«Это должно быть какое-то такое сильное движение в обществе, смещение каких-то представлений, что такое хорошо и плохо», — заявил собеседник «360».

Кичаев подчеркнул, что в ближайшее время тенденция к одиночеству сохранится. Некомфортно только экстравертам, которым необходимо живое общение и энергетика. Но пока интровертированность в обществе развивается, подытожил психолог.