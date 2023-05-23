Общество 23 мая 2023, 22:14 Одинаковые деньги. Чем обернется инициатива Миронова по зарплатам мигрантов Юрист Абдуллаев: в вопросе зарплат мигрантов нужно обратить внимание на трудовые договоры РИА «Новости»

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Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем россиянам. Пока на предложение парламентария в Госдуме, обществе и экспертной среде смотрят скептически.

1 Платить как россиянам Миронов выдвинул несколько инициатив, уточнило РИА «Новости». Он выступил не только за уравнивание зарплат мигрантов и россиян, но и предложил ввести налог для работодателей, использующих труд иностранцев. «Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации», — отметил депутат. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов / РИА «Новости» Политик на заседании также предложил создать фонд для улучшения демографической ситуации и поддержки многодетных семей. Его наполнение, допустил Миронов, можно осуществить за счет дополнительного налога для работодателей, которые используют труд мигрантов. В обращении лидер партии указал и на «риски развития теневого сектора экономики». Чтобы избежать такой проблемы, парламентарий предложил рассмотреть альтернативный вариант: ввести государственную комиссию в размере 1% на денежные переводы трудовых мигрантов в другие страны. В беседе с «360» эксперт по миграции Антонина Бальян, председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов и миграционный юрист Насим Абдуллаев указали плюсы и минусы инициативы Миронова.

Далее — их прямая речь.

2 Эксперт по миграции Антонина Бальян: никакой практической пользы Мигранты работают в частном секторе экономики, где работодатель сам устанавливает сумму оплаты труда и деньги в основном выдают наличными. Но проблема еще заключается в другом. Инициатива Миронова — способ пополнить казну государства за счет увеличения отчислений работодателем. Никакой практической пользы в этом нет и не может быть. Это можно назвать обычным популизмом. Введение налога на перевод мигрантами денежных средств в свою страну преследует эту же цель. РИА «Новости» Теневая проблема Демографическая и экономическая ситуации в самой России зависит не от оплаты труда мигрантам, а от оплаты труда россиянам, их уверенности в соблюдении трудовых прав со стороны работодателя и в наличии трудовых мест по профессиям и востребованности. Сегодня весь труд мигрантов — теневой сектор экономики, который никто и не хочет поднимать в честный бизнес. Предложение Миронова по увеличении демографии, по сути, уже действует на территории России. Как правило, трудовые мигранты приезжают в страну с женами, которые рожают здесь детей — они по закону получают уже российское гражданство. Инициатива уже решает демографическую проблему. Но только не путем деторождения коренного населения, а за счет мигрантов.

3 Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов: все граждане равны, как и их вознаграждение Трудовой кодекс Российской Федерации утверждает, что все работники в своем труде равны. Если где-то на предприятии есть тарифная система оплаты труда, то там токарь из другой страны получает столько же, сколько токарь из Подмосковья. Если же мы говорим о сдельной оплате труда, то, надеюсь, правила оплаты труда там такие же. РИА «Новости» Правила могут отличаться только в маленьких предприятиях, которые в народе принято называть шарашкиной конторой. В них директор может сам устанавливать размеры заработной платы, исходя из своих личных соображений. В таких организациях отследить подобные действия невозможно. Большинство взрослых и серьезных работодателей платят одинаково, а за мелкими нам, к сожалению, не угнаться. Пусть даже примут два или три закона — это мало что изменит.

4 Миграционный юрист Насим Абдуллаев: нет ни минусов, ни плюсов Дело в том, что трудовые мигранты зарабатывают практически так же, как и россияне. Большой разницы в их зарплатах нет. Основная проблема заключается в том, что с иностранными рабочими редко заключают трудовые договоры. Вот где большая беда. Лучше бы они предложили в обязательном порядке заключать договоры и контролировать их выполнение. А то, что они введут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) трудовым мигрантам, не особо изменит ситуацию в стране. Если мы говорим о больших городах — это вовсе капля в море. К примеру, возьмем сектор строительства, где огромное количество трудовых мигрантов. Там редко заключают с ними трудовые договоры. Если его нет, то и МРОТ не играет никакой роли. Рабочим могут просто не выплатить зарплаты, так как все это делается скрытно. РИА «Новости» Спорная комиссия Значительная часть денег уходит в родные страны мигрантов, но комиссия все равно есть. Тем не менее иностранные рабочие вкладывают в развитие экономики России: работают и платят какую-то часть налогов. Комиссия в дополнительный 1% будет считаться неким контролем со стороны государства. С другой стороны, это не совсем справедливо. Есть коммерческие организации части страны, где банки и ряд других организаций занимаются денежными переводами. Они также ставят свои процентные ставки. В основном они нулевые, но в некоторых случаях могут достигать максимум 1-2%. Грубо говоря, в этой ситуации государство пропишет свою копеечку. Это будет печально. Скорее всего, это делается для тех людей, которые работают и не платят налоги. Комиссия — это, видимо, дополнительное действие, чтобы контролировать людей, которые работают без патента, то есть не вносят никакого вклада для государства. Если размышлять в таком ключе, то инициатива полезная. В любом случае вклад должен быть. А то получается, что трудовые мигранты приезжают, никакого вклада в государство нет, за исключением того, что они живут, кушают и так далее. РИА «Новости» Полагаю, если комиссию все-таки введут, то мигранты будут искать обходные пути. Как вариант — начнут перевозить в свои страны зарплату в наличных сами либо через кого-то, а это теневой сектор экономики. В таком случае государство не увидит, сколько уходит денег, что, безусловно, плохо.

5 Что думают об инициативе Миронова россияне Телеканал «360» провел опрос в Telegram-канале. Аудитории нужно было ответить на вопрос «Как вы оцениваете идею Миронова?». Телеканал «360» Большинство респондентов (82,4%) посчитали, что ничего в стране менять не стоит и лучше оставить все как есть. Однако некоторые (17,6%) не согласились с ними, говоря о том, что инициатива лидера «Справедливой России» очень полезна в решении многих проблем.