Одесса на обломках истории. Город забудет свое имя после сноса памятника Екатерине II | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 14:43 Одесса на обломках истории. Город забудет свое имя после сноса памятника Екатерине II Решение мэра Одессы Труханова снести памятник Екатерине II назвали смертью города Unsplash

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В Одессе могут снести памятник Екатерине II. Глава городской администрации Геннадий Труханов заявил, что за это якобы высказалось большинство одесситов. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал над тем, к чему приведет демонтаж монумента.

Далее — прямая речь автора.

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Опрос под вопросом

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что по результатам проведенного опроса большинство одесситов проголосовало за демонтаж памятника Основателям Одессы. То есть памятник Екатерине II, благодаря которой и появилась на свет прекрасная Одесса, будет снесен.

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Я не берусь судить о корректности опроса, но подозреваю, что там далеко не все так чисто. Хотя, если предположить, что голосовала вот та золотая быдло-молодежь, которая каждый вечер устраивает танцы прямо в центре города, то возможно. Наверняка за снос проголосовали и адесьцы — понаехавшие политические украинцы из Коломыи, Львова и Тернополя. Ну и местные нацики, которых тоже хватает. А вот настоящие одесситы могли и промолчать. Страшно. Точно так же, как было страшно 2 мая 2014 года, когда толпа нациков заживо сжигала людей в Доме профсоюзов.

Украинство убьет Одессу

В городах есть такие места, которые можно считать их сердцами. В Одессе этих сердец два. Это памятник Екатерине II и Дюку. Но правда в том, что, если уничтожить одно из этих сердец — второе тоже умрет. Они крепко связаны и не могут друг без друга. А когда умрут оба сердца — умрет и весь город. Он и так сейчас еле-еле жив, великий русский город, изнасилованный украинством, мовой и нацизмом. И нет — я не хочу обелять самих одесситов. В том, что так случилось, есть и их вина. Седьмой километр оказался куда сильнее исторической памяти, чести и совести.

Без Екатерины II Одесса умрет. Останутся здания, мостовые. Останется камень. Мертвый. Одесса забудет свои имя. Оно будет вымарано из истории и памяти людей. Переименуйте все русские названия улиц, попробуйте вычистить все русское из этого города — и у вас не останется ничего.

Хотя… Седьмой километр останется. И мой вам совет — откажитесь от названия Одесса. Оно тоже оттуда, из великой русской истории. И вы его недостойны. Седьмой километр — лучшее название для вашего мертвого города. Идеальное.