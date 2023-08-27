Эксклюзив 27 августа 2023, 11:38 «Очень ловко мотивировал». Актриса Есипович рассказала об уникальной способности Панфилова Актриса Есипович рассказала, что режиссер Панфилов был необычайно внимательным РИА «Новости»

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Смерть режиссера Глеба Панфилова стала огромной утратой для всего кино- и театрального мира. Актриса Яна Есипович, снимавшаяся в сериале «В круге первом», рассказала «360», что запомнила сценариста профессионалом, очень точно подходящим к работе.

«Меня сейчас эмоции переполняют. Он очень профессиональный человек… Интеллигентный, внимательный к мелочам. Мне было с ним интересно работать», — отметила она.

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Есипович вспомнила про «необычный талант» Панфилова — умение мотивировать. Актриса рассказала об одном случае перед съемками, когда она пришла к режиссеру с прочитанным сценарием. По ее словам, режиссер посоветовал ей прочитать книгу, по которой писали сценарий.

«Это „проверка ума“, он мне сказал. На тот момент у меня не было потребности погружаться в этот материал, но когда он произнес „проверка ума“, то я, конечно же, сразу же пошла, нашла книгу и прочитала ее полностью. Он очень ловко мотивировал», — поделилась актриса.

Есипович добавила, что Глеб Панфилов хотел встретиться с Инной Чуриковой.

«Он рассказывал, что увидел глаза Чуриковой и мечтал с ней познакомиться, снять ее в кино», — отметила она.

Собеседница «360» назвала фильм «Начало» с Чуриковой в главной роли одним из лучших, что ей удавалось посмотреть.

«Я просто мечтала оказаться не то что с Глебом Анатольевичем, а вообще с подобным режиссером. Такая мысль у меня тогда промелькнула. Когда я познакомилась с Панфиловым, конечно, это была актерская удача, максимально возможное счастье», — заключила она.

О смерти сценариста стало известно вечером 26 августа. В последнее время Панфилов чувствовал себя плохо, он буквально боролся за жизнь. Медики делали все возможное, чтобы поддержать здоровье артиста, но болезнь победила.