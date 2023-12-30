Общество 30 декабря 2023, 20:55 Очень длинные выходные. Что надо сделать в новогодние праздники Врач Харлов посоветовал отказаться от готовых покупных блюд в Новый год Ian Schneider / Unsplash

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Россиян ждут новогодние выходные — время, когда одни хотят «лежать пластом», а другие — не только надолго получить хорошие впечатления от каникул, но и пользу. Что же все-таки нужно успеть сделать на новогодних праздниках — в материале «360».

1. Качественно отдохнуть

В предновогодних хлопотах многие забывают, что они должны быть приятными. Порой декабрьский уровень стресса бьет все рекорды и оправиться не помогают даже долгие выходные. Чтобы избежать состояния выжатого лимона на январских праздниках, важно использовать подготовку к ним как источник вдохновения, рассказала «Газете.ru» психолог Ирина Андриевская.

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«Постарайтесь нагулять праздничное настроение и предвкушение долгожданного отдыха. Главное — не откладывайте выбор подарков на последний день», — посоветовала она.

На новогодние каникулы выпадает множество мероприятий, встреч и путешествий. В таком случае в своем графике нужно выделить время для полноценного восполнения ресурсов. Важно не отклоняться от привычного режима сна и не забывать о ежедневных ритуалах.

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Чтобы понять, как лучше всего отдохнуть, необходимо прислушаться к себе. Кому-то хочется зарядиться энергией — для этого подойдут активные виды спорта, шумные вечеринки или выставки. Те, кто пережил социальное выгорание на работе, скорее всего, захотят побыть наедине с собой.

«Долгие праздники — возможность заняться тем, о чем вы давно мечтали, но на что никак не находили времени», — посоветовала специалист.

Отдых с детьми

Досуг ребенка во время продолжительных праздников тоже должен быть правильным, напомнила детский психолог Дарья Михайлова в беседе с «Известиями». При планировании мероприятий важно помнить о режиме дня. Исключение — сама новогодняя ночь, когда можно позволить детям полноценно насладиться праздничной атмосферой.

«Во-вторых, крайне важными (как и в учебное время) остаются прогулки на свежем воздухе. Совместные прогулки с детьми приносят огромную радость всем участникам, налаживая детско-родительские отношения», — подчеркнула эксперт.

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Также следует привлекать детей к составлению плана мероприятий. В этот процесс должна быть вовлечена вся семья. Среди возможных вариантов досуга психолог выделила поездки к родственникам, путешествия за город, мастер-классы и открытые уроки, а также различные активности: картинг, скалодром, бассейн, аквапарк или катание на лошадях.

Отдых с питомцем

Новогодние каникулы — прекрасная возможность провести время с питомцем. Владельцы крупных пород собак могут устроить совместные пробежки по заснеженному лесу или парку. Еще один вид спорта — гонки на собачьих упряжках.

В домашних условиях можно заняться дрессировкой питомца. Например, обучить собаку искать предметы по запаху. Заниматься такой активностью может любой питомец вне зависимости от породы.

Те, у кого нет питомцев, но есть любовь к животным, тоже могут найти интересное времяпрепровождение. Можно узнать у местных приютов, нужна ли им помощь в выгуле собак, и отправиться в назначенный день на прогулку.

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2. Подготовиться к рабочей неделе

Для многих взрослых людей Новый год превращается в пору дедлайнов и крупных трат. Люди сдают отчеты, в спешке покупают продукты, чтобы 31 декабря в 23:55 наконец выдохнуть. С 1 января продолжается карусель встреч со всеми, с кем не виделись весь год, после чего снова начинаются рабочие задачи, отчеты и дедлайны.

«Говоря о новогодних праздниках, почему нам сложно в них уходить и из них выходить, — люди пытаются сделать в последние две-три недели декабря все, что можно. В итоге — мы вползаем в отпуск», — объяснила гештальт-психолог Дарья Каспарова изданию Vsenovostint.

Она посоветовала в первую очередь позаботиться о себе и вспомнить, что время линейно и с 1 января ничего особо не поменяется. Все, что человек не успел сделать в прошлом году, он сможет сделать в следующем. Если помнить об этом, можно войти в новый год без стресса.

«Когда мы будем выходить, то не надо ругать себя за, например, медлительность в рабочих задачах. Мозгу нужно время, чтобы осознать, где он, что делать, ведь еще вчера он отдыхал и вот его привели на какую-то работу, и тут надо что-то делать», — объяснила психолог.

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Январь — это месяц реабилитации. В это время нужно дать себе время «немного отойти»: пару дней немного полениться, несколько дней покуролесить, а затем выделить время, чтобы войти в привычный режим сна. Важно дать себе возможность побыть в разных состояниях, но чем ближе к концу каникул, тем спокойнее. Следует помнить важное правило.

«То, что мы не сделали сегодня, мы сможем сделать и после. Ничего не закончится 31 декабря, только 2023 год», — заключила эксперт.

3.Не забывать правильно питаться

Как не отравиться

Питание — залог бодрости и хорошего самочувствия, особенно в период праздников. В новогоднюю ночь и на последующих каникулах на столе должны быть только качественные продукты, рассказал «360» терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Это значит, что не надо брать покупные готовые блюда из магазинов широкого потребления, из всяких сетей и так далее. Где продается секция готовых салатов, там будет много и будет по акции. Это уже заведомо всегда красный флаг», — отметил врач.

Злоупотребление готовыми салатами грозит отравлением и тяжелой кишечной инфекцией. Избегать такой продукции — закон на все времена, и не только в праздничные дни. Покупать готовые блюда можно только у проверенных поваров или заведений.

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Покупной майонез лучше заменить на домашний, посоветовал гастроэнтеролог.

«Майонез — это очень тонкое место, на которое можно наступить в магазине и получить бомбу в виде панкреатита, подорваться на мине панкреатита», — предупредил Харлов.

Большинство россиян обязательно употребляют алкоголь в новогодние праздники, что усугубляет ситуацию. Если залить майонезные салаты спиртным и сверху закусить это все промышленным тортом, получится «идеальный шторм» для панкреатита, заявил доктор. Он посоветовал употреблять в качестве десертов домашние лакомства, приготовленные из простых и понятных продуктов.

«Надо обратить внимание на мороженое. В мороженое тоже добавляют огромное количество промышленных загустителей, эмульгаторов, которые обладают свойством провоцировать воспаление в кишечнике», — подчеркнул Харлов.

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Как избежать головной боли

Многие продукты, помимо алкоголя, могут спровоцировать головную боль. Зачастую дискомфорт связан с раздражением в кишечнике, которое вызывают эмульгаторы и загустители.

Эта продукция в кишечнике бродит, бактерии над ней колдуют, создают из этого дополнительные токсины. Это раздражает кишечник, и у многих людей головная боль буквально связана вот с раздраженной кишкой. Никита Харлов врач

Он добавил в список продуктов, вызывающих головную боль, безалкогольные пиво и шампанское, соевые продукты и даже квас. Очень малое количество людей соблюдает рекомендации врачей в праздники, смешивая в кучу углеводы, соль и жидкости.

«Это приводит к тому, что отек будет на утро обязательно. Отек и лица, и головы внутри, и в головном мозге будет накапливаться тоже больше жидкости. Это одна из причин боли от того, что повышено внутричерепное давление. Как в сосудах от очень бурных эмоций может случиться, так и от избыточного отека, который связан с избыточным употреблением большого количества углеводов, плюс большое количество соли, плюс большое количество жидкости», — подчеркнул доктор.

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Как избежать гастрита

На новогодних каникулах важно включать в рацион биологически ценную пищу, насыщенную витаминами и минералами. Салаты сюда не относятся. В рацион нужно добавить продукты животного происхождения: печень, мясо, любые виды рыбы, сердечки, почки и мозг.

«Это все не только деликатесы какие-то якобы экзотические, но это еще и по совместительству пища, в которой больше всего находится витаминов и минералов. Сюда же относится и икра, которую почему-то только в Новый год едят, а должны круглый год есть ложками, потому что она очень биологически ценная», — добавил врач.

Он добавил в список полезной пищи яйца, морепродукты, зелень и овощи. Начинать трапезу лучше с животной пищи. В таком случае человек наедается небольшой порцией, и органы пищеварения не получают дополнительную нагрузку, резюмировал Харлов.