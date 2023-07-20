Эксклюзив 20 июля 2023, 02:48 Обзывались, угрожали и забирали телефоны. СК начал проверку по факту унижения детей в лагере на Урале СК начал проверку по факту унижения детей из ХМАО в лагере под Екатеринбургом РИА «Новости»

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Следователи СК по Свердловской области начали проверку сообщения о возможном нарушении прав несовершеннолетних воспитанников детского лагеря в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом. О плохом отношении к детям сообщили их родители в соцсетях. Одна из матерей рассказала «360», что на ребят обзывались, а к двоим мальчикам применяли рукоприкладство.

У женщины в этом лагере отдыхали четверо детей. До этого они уже были в детских лагерях, но именно в «Медную горку» поехали впервые. О том, что происходило в лагере родители узнали только после того, как дети вернулись домой. Женщина отметила, что ее дети начали рассказывать о ситуации в машине по дороге с вокзала.

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К ее детям рукоприкладство не применялось, но в лагере были два мальчика из разных семей, к которым это применялось. Одного ребенка ударили тапком, другому воспитательница дала пощечину, рассказала собеседница «360».

«Весь отряд получается был из нашего северного города и весь отряд обзывали „северными оленями“, „глупыми“, что оно позорят регион и подобное», — рассказала женщина.

После того, как собеседница «360» узнала о ситуации в лагере, она написала об этом в общий чат, где состояли родители других отдыхавших там детей. Они начали разговаривать с ребятами и вскрылись и другие факты.

«На данный момент никто из сотрудников лагеря с нами не связался, не объяснил ситуацию. Конечно же мы уже обратились к нашим властям, чтобы они разобрались в этой ситуации», — сказала мама отдыхающих в лагере детей.

Дети также рассказали, что их запугивали, чтобы они не жаловались родителям, периодически у них забирали телефоны.

Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку. Следователи опрашивают подростков и их родителей, а также сотрудников детского лагеря.