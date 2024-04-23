Эксклюзив 23 апреля 2024, 13:10 Спасение или похищение? Житель Ленобласти обвинил волонтеров в краже собак Житель Ленобласти пожаловался на пропажу собак после прихода волонтеров Unsplash

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В деревне под Санкт-Петербургом двух собак забрали со строительного объекта. Один пес — немецкая овчарка, второй — метис. По словам хозяина, питомцев похитили женщины, представившиеся волонтерами. В подробностях истории и вероятных мотивах людей, решивших увезти животных, разбирался «360».

Почему собаки привлекли внимание волонтеров

Случившееся с собаками их владелец Андрей считает похищением и не понимает, чем руководствовались люди, которые решили поступить таким образом: просто приехать на охраняемый объект и забрать псов с территории.

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Площадка, где жили питомцы, находится в деревне Скотное Всеволожского района Ленобласти. Причем, как утверждает хозяин, это уже не первый случай, когда его собак пытаются забрать.

Дело в том, что в начале года псов отравили догхантеры. Питомцы сильно болели, их лечили, но оба похудели. С этого момента к ним начали проявлять повышенный интерес, одного из псов даже смогли увезти с объекта. Быстро найти животное Андрею помогла женщина-ветеринар.

«Тогда приехали на машине водитель с женщиной-волонтером, которая у себя в соцсетях какие-то сборы объявляет. Они дернули метиса и увезли. С ней смогли связаться, сказали, что это собаки на строительном объекте, а вы их воруете. Водитель при этом сказал, что собаке уже купили лежанку и нашли другого хозяина. Я им сказал: „Ребята, вы нормальные вообще? Собака живет дома, но сейчас на объекте, потому что мне так надо, собаки охраняют территорию“. И они вернули ее», — рассказал собеседник «360».

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Спустя время история повторилась: в минувшую субботу, 20 апреля, приехали несколько женщин, которые тоже представились волонтерами. Самого Андрея в это время на площадке не было, поэтому противостоять активисткам пытался сторож. Но безуспешно.

Один пес породы немецкая овчарка, чипированный, второй — метис. Они умные, знают команды. Мы связались с полицией, передали видео участковому. Андрей хозяин собак

Женщин пытался остановить сторож

Сторож Валерий, говоря о событиях 20 апреля, уточнил: женщины, которые приехали на объект, сказали ему, что просто хотят покормить собак. По их словам, поступила информация, будто псы чуть ли не умирают от голода.

Такое уже случалось после того, как в соцсетях начали публиковать посты о том, что с собаками плохо обращаются.

«Собаки у нас живут давно. Один — года четыре, если не больше, второй — чуть поменьше, выполняли функцию сторожевых. Их хозяин Андрей начальником охраны работает. Он и поставил сюда собак, чтобы надежнее было. Их в январе отравили, они были худыми, как спички, кто-то начал фотографировать это, посты публиковать, что вот их на привязи держат, избивают якобы, совсем с ума сошли. Ветеринар приезжала, делала уколы, начали они и массу набирать, приходить в себя, есть. И вот с тех пор стали люди ездить, типа покормить», — пояснил собеседник «360».

Когда на площадку приехали эти волонтеры, Валерий их пустил. Одна из женщин отправилась давать еду собакам, а две другие встали перед сторожем и попросили телефон хозяина.

«От них еще шел перегар. Я пока давал им номер, смотрю, уже тащат Вальтера, говорят: „Мы гулять“. Я за него вцепился, начал бороться, а они его тащат, душат, орут, чтобы я отпустил собаку. Потом я хотел его закрыть в вагончике, они меня начали трепать, удар был в правый бок. На локтевом сгибе теперь ссадина, предплечье разодрано», — добавил Валерий.

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Женщина-сторож, которая работает неподалеку на насосной станции, после случившегося рассказала, что у нее тоже хотели забрать хаски. Люди, представившиеся волонтерами, заявили, что у них есть на это право, но охранник дала отпор.

С 20 апреля о местонахождении собак Андрея ничего не известно. Поиски пытаются вести и через соцсети, этим занялась супруга хозяина животных.

«Ищем и по пабликам. Собаки — это и имущество наше. И то, что эти женщины сделали, уму непостижимо», — возмутился мужчина.

Позиция зоозащитников

Ситуация с собаками, живущими на разных строительных объектах, — в целом системная проблема, объяснила в разговоре с «360» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Такие случаи, по ее словам, происходят по разным причинам, но так или иначе важно помнить, что собаки — домашние животные-компаньоны, их нужно содержать в определенных условиях.

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«Собаки не являются объектами охранительной деятельности, собаки не могут работать, собаки живут дома. К сожалению, это частая история, когда, например, идет стройка, туда прибивается собака. Или у кого-то на даче рожает собака, ее приносят на эту стройку со щенками, они потом там бегают, никто за ними не следит, никто их не стерилизует. Это системная проблема», — подчеркнула она.

Дмитриева обратила внимание, что люди, которые хотят устроить таким питомцам лучшую жизнь и поместить в более комфортные условия, не пытаются как-то нажиться. Им, напротив, надо вложить средства, чтобы провести животному нужные осмотры, стерилизовать при необходимости, обработать от паразитов.

Собак удастся вернуть?

В ситуации Андрея женщинам, решившим помочь его питомцам, вероятно, сначала стоило пообщаться с владельцем напрямую, выяснить все подробности о содержании, недавней болезни собак.

Однако часто на решение помочь животному, спасти и устроить в новую семью влияет в том числе внешняя картина: зоозащитники видят собаку на привязи, одну, без присмотра, отметила специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

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«Когда активисты видят, что собаки оставлены одни на какой-то территории, привязаны, у них нет еды или воды, они считают, что такое отношение — жестокое. В таких случаях хотят спасти живое существо, передать в специальные приюты, а дальше найти хозяев, которые будут надлежащим образом за ними ухаживать, заботиться», — подчеркнула эксперт.

Ярмуш напомнила, что владелец может написать заявление в полицию. В дальнейшем надо принимать во внимание, что придется доказать, что собаки действительно принадлежат ему. Если условия, в которых жили псы, признают ненадлежащими, а обращение с ними — жестоким, то хозяин сам может понести ответственность.

«Должна разбираться полиция. Исход этой ситуации будет зависеть от изучения множества обстоятельств», — заключила адвокат.