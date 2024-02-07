Эксклюзив 07 февраля 2024, 14:22 Общество меняется. «Правило Твикса» появится после гибели кота в Кирове Зоозащитник Высоцкая: «правило Твикса» появится после гибели кота в Кирове Unsplash

Читать 360tv в

Ситуация с высадкой и гибелью кота Твикса в Кирове показала, что некоторые работники при перевозке животных руководствуются в первую очередь формальными правилами, а не моральными соображениями. Может ли появиться «правило Твикса», которое означает приоритет человечности над прописными установками, «360» рассказала активист, зоозащитница инициативной группы «Живодерам.НЕТ» Мария Высоцкая.

Важная вещь — общественное порицание

При поездке в поезде кот Твикс выбрался из переноски и отправился на прогулку по вагону, где его нашла проводница. В этот момент сопровождающий кота человек спал. Работница приняла животное за бездомное и выставила его на улицу в мороз.

Реклама

Владельцы попросили о помощи в поиске питомца. На их призыв откликнулись сотни волонтеров. Поиски завершились после того, как тело кота обнаружили в километре от стоянки поезда.

После этого случая в «Федеральной пассажирской компании» (входит в РЖД) изменили правила перевозки животных. По новым требованиям, сотрудники поездных бригад должны принимать все меры для поиска хозяев найденных в вагоне питомцев. Если владельца найти не удалось, животное доедет до ближайшей станции, где его передадут сотрудникам вокзала.

«Во-первых, РЖД вменила им (сотрудникам — прим. ред.), что они не имеют права никого высаживать. А во-вторых <…> здесь у меня мнение, что адекватный человек, нормальный человек не высидит животное, которое вдруг ни откуда-то взялось в вагоне. <…> Здесь человек не выполнил обязанности», — отметила Высоцкая.

РИА «Новости»

После гибели кота в обществе действительно появится «правило Твикса», считает активистка. Ситуация с питомцем показала, что люди стали меняться, и это большой плюс.

«Появилась в обществе очень важная вещь — это общественное порицание. <…> Человек всегда боится наказания, его надо наказывать либо общественным порицанием, либо штрафом, рублем. По-другому общество никак не приводится в порядок», — подчеркнула зоозащитница.

Всплеск догхантеров: как с ними бороться

Несмотря на то, что люди стали отзывчивее, активизировалась вторая группа людей — догхантеры. Эти люди выступают не только против бродячих животных, объяснила Высоцкая.

«Это люди с отклонениями против общества. <…> Если сейчас пошел всплеск догхантеров, это говорит о том, что они против того, что происходит в обществе: милосердия, сочувствия. Поэтому здесь еще очень важно, чтобы люди выявляли этих товарищей, снимали, фотографировали, вызывали наряд полиции», — отметила активистка.

Важно выявлять этих людей и наказывать согласно нормам законодательства. Кроме того, их нужно принудительно лечить, считает Высоцкая.

«Это люди явно с психологическими отклонениями. Они требуют принудительного лечения», — подчеркнула она.

Pxhere

Зоозащитница также считает необходимым стерилизацию 80% породистых и не породистых животных, чтобы уменьшить количество питомцев, которые появляются на свет. Это поможет сократить число брошенных животных, отметила Высоцкая.

Не менее важно помогать частным приютам, выстраивать социальную рекламу, чтобы питомцы могли найти новых хозяев. Особенно жесткий контроль должен быть над породистыми клубными собаками — этих животных плодят, после чего выбрасывают на улицу. Решение проблем требует системного подхода.

Пока вот это все системно не возьмется, мы будем захлебываться в том, чем мы захлебываемся. А мы реально захлебываемся с бездомными животными. Мария Высоцкая зоозащитница

В населенные пункты стали часто заходить лисы, кабаны, олени и лоси. Это говорит о том, что нет естественного защитного барьера. Дикие животные сами страдают от того, что попадают в другую среду.

Нужно наводить порядок: как обезопасить животных

Сами владельцы обязаны обеспечить животное ошейником, медальоном и паспортом, подчеркнула зоозащитница.

«В принципе, ответственные владельцы это делают, но это можно тоже закрепить как обязанность», — добавила она.

Активистка еще раз указала на важность стерилизации питомцев и привела в пример Европу, где люди платят за животных небольшую лицензию.

«Но если у тебя животное не стерилизовано, ты платишь в три раза больше. И, соответственно, люди стерилизуют для того, чтобы не платить», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что в сфере защиты животных необходимо наводить порядок, и это лучше всего поручить адекватным зоозащитникам.

Freepik

В заключение Высоцкая сделала выводы по ситуации с гибелью кота Твикса: общество возмутилось, что говорит о его изменениях, а РЖД очень быстро отреагировала с законодательным решением.

Питомцев без хозяев запретят высаживать не только из поездов дальнего следования, но и из электричек, сообщил ранее замгендиректора РЖД Иван Колесников. Однако для введения запрета потребуется несколько корпоративных процедур. При этом в решение вопроса не должно возникнуть каких-либо препятствий и противоречий.

После гибели кота Твикса возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Будущему обвиняемому грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до ареста на полгода, либо лишение свободы сроком до трех лет.