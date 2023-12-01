Эксклюзив 01 декабря 2023, 20:33 Обошлись некрасиво. «Самокат» уволил глухонемого курьера в Череповце Жительница Череповца рассказала, как ее глухонемого мужа уволили из «Самоката» Unsplash

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В Череповце разгорелся крупный скандал из-за увольнения местным офисом компании по доставке продуктов «Самокат» глухонемого курьера Игоря Букетова. Основанием послужила жалоба одной из клиенток, которой не понравилось, что у мужчины «проблемы с дикцией». Подробности случившегося «360» раскрыла жена Игоря Анастасия.

Женщина рассказала, что ее супруг не полностью глухонемой и носит слуховой аппарат. Сейчас он учится разговаривать.

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«Поэтому он вступает в коммуникации, но он пока еще не научился хорошо разговаривать, правильно разговаривать с нужной интонацией, с нужным темпом и прочим. Поэтому разговаривает он шумно, беспокойно, неправильно. В связи с этим возникла такая конфликтная ситуация», — отметила Анастасия.

Она отметила, что трудности возникали и на прошлых местах. При трудоустройстве Анастасия, которая помогает мужу искать работу, всегда предупреждает руководство о проблемах со здоровьем.

«Проблемы с коммуникацией будут. То есть кто-то воспринимает его за пьяного, кто-то за наркомана. У него невнятная речь, не все понимают, что это побочные эффекты его индивидуальных особенностей. Человек сам себя не слышит. Речь у него, естественно, тяжелая», — объяснила женщина.

Телеканал «360»

Люди не понимают этого и отвечают агрессией. Анастасия отметила, что в приложениях доставки еды следовало бы предупреждать клиентов о том, что к ним приедет глухонемой курьер. Тогда таких недоразумений возникать не будет. Конфликтные ситуации случаются и с другими работниками с ограниченными возможностями, но их не придают огласке.

«Девушка (сотрудник „Самоката“ — прим. ред.) решила, что она бог, что она очень крупный начальник. И вот так вот некрасиво обошлась», — добавила супруга Игоря.

Она подчеркнула, что не будет подавать иск против компании, так как работодатели и так боятся нанимать людей-инвалидов.

«Несколько лет назад я пыталась тоже трудоустроить себе человека с ограниченными возможностями. Я пришла в центр занятости. Между прочим, мне там четко, ясно сказали: „Уважаемая девушка, не связывайтесь, потому что вас там замучают бюрократическими всякими проверками“», — вспомнила Анастасия.

Телеканал «360»

Случившееся с курьером вызвало общественный резонанс.

«Ажиотаж возник огромный. <…> Спасибо людям», — сказала женщина.

Однако поступают и негативные комментарии, добавила она. Многие начали слать Анастасии оскорбительные сообщения. Часто женщина слышит подобное на улице.

«Я считаю, что это признак нецивилизованного общества. Мы все-таки должны немножечко быть повзрослее. С такими людьми очень тяжело работать, я это знаю, но если мы не будем это делать, если мы не будем учиться жить вместе с ними, то мы будем, извините за выражение, тупые», — подчеркнула собеседница «360».

В заключение она добавила, что в сложившихся условиях на работу будут устраиваться все больше людей с ограниченными возможностями: с изуродованными лицами или оторванными частями тела. К этому нужно быть готовыми, так как такие люди наравне с другими имеют право на обычную жизнь.