Эксклюзив 24 марта 2023, 13:33 Что в имени твоем? Об увековечивании героев СВО Писатель Беседин поддержал решение назвать одну из улиц в Мелитополе в честь Дарьи Дугиной РИА «Новости»

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В Запорожской области переименуют около 40 улиц. Одну из них — в Мелитополе — назовут в честь журналиста и политолога Дарьи Дугиной, погибшей в августе 2022 года в результате устроенного украинскими спецслужбами теракта. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, почему имена новых героев должны быть увековечены.

Далее — прямая речь.

С переименованием улиц, площадей, городов у нас в России традиционно странная история. Как там пелось в одной песне? Ехал в Калинин — попал в Тверь. Одна власть сменила другую — и вот, получите новое название города, получите и распишитесь.

Я, кстати, сейчас в Пятигорске. И каждое утро хожу по проспекту Кирова. Никто тут не думает его переименовывать. Пока что? Надеюсь. Ведь сколько таких Кировых исключили, вырезали из топографии? Не только в России, но и за ее пределами.

В Пятигорске, кстати, есть еще памятник Фрунзе. Как раньше назывался киргизский Бишкек? Есть, впрочем, и обратная история: был город Вятка — стал Киров.

Сейчас подобные истории с переименованиями продолжаются. Ну, например, сколько там заточенных копий было сломано из-за переименования станции метро «Войковская»? И да, Ленина из Мавзолея надо убрать, конечно, угу! Но это уже совсем другая история.

Впрочем, все это не ради исторической правды, на самом деле, а сугубо для отвлечения от действительно серьезных вещей. Так работает матрица — и она, в общем-то, не глупа.

А вот власти Мелитополя — чудесного города — сделали симпатичный ход. Решили назвать одну из улиц в честь Дарьи Дугиной, подло убитой украинскими террористами.

Прощание с Дарьей Дугиной / РИА «Новости»

Я имел честь знать Дашу лично. Она была пламенная, яркая девушка, великолепно образованная, с четкой системой координат (а это редкость в нашем мире постправды).

И, мне видится, есть особый смысл в том, что улица получит свое имя в честь Даши Дугиной именно на освобожденных территориях. Это правильно и логично.

Более того, новое время, как и новые территории, рождает новых героев, имена которых должны быть увековечены в названиях. Ведь важно не только совершить подвиг, но и запечатлеть его, тем самым прописав в истории.

Знакомо ли, к примеру, читателям, зрителям имя Александра Мальцева? Какие ассоциации? Какие мысли? Между тем именно этот простой русский мужик, мобилизованный, точно какой супергерой, былинный богатырь, в одиночку взял украинский опорный окоп.

Потом он, к несчастью, погиб, прикрывая товарищей. Светлая память герою.

Так сколько всего тех, кто пожертвовал жизнями своими ради нас с вами? Сколько у нас героев СВО? Помним ли мы о них? Уверен, их именем должны быть названы улицы, переулки, возможно, площади даже.

Потому что таково то время, в которое мы живем. И повторю ранее мною неоднократно сказанное: эти люди должны быть в первых рядах, а не все эти дурноватые блогеры, с трудом вяжущие слова в предложения.

РИА «Новости»

Что касается бесконечных переименований и споров о том, то скажу словами русского мыслителя Алексея Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это все свое, неотъемлемое, родное». Не понимать это преступно.

Так что пусть распускаются все цветы. Ладно, почти все.