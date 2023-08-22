Общество 22 августа 2023, 15:16 О вредном фастфуде замолвите слово. Российским школьникам захотели показывать кино о неправильной еде Врач-диетолог Соломатина: фастфуд не насыщает ребенка нужными полезными веществами Freepik

Читать 360tv в

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Минпросвещению проводить в школах наглядные эксперименты для демонстрации вреда фастфуда и газировки, сообщил ТАСС. По словам политика, это поможет детям осознанно выбирать еду и образ жизни. Чем вреден фастфуд и как сформировать правильное пищевое питание, — в материале «360».

Чем опасен фастфуд для организма ребенка

В стремительном темпе жизни фастфуд стал обыденной частью пищевого рациона многих семей. Несмотря на свою привлекательность и удобство, такая еда оказывает серьезный вред организму. В беседе с «360» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде фастфуда для детского организма.

Реклама

Высокое содержание соли, сахара и жиров

Продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей, отметила врач-диетолог. Это может привести к повышенному артериальному давлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже оказать влияние на функции почек.

«В такую еду кладут специальные компоненты, которые стимулируют аппетит, — соль и усилители вкуса. Над фастфудом работали многие ученые, чтобы сделать вкусовое соотношение, раздражающее наибольшим образом рецепторы для выделения гормонов удовольствия. Это легкий наркотик», — объяснила врач.

По словам собеседницы, пища, богатая жирами и сахаром, может также оказывать негативное воздействие на мозговую активность. Потребление большого количества фастфуда снижает концентрацию и внимание, а также может повлиять на когнитивные функции.

Freepik

Воздействие на долгосрочное здоровье

Фастфуд может оказывать негативное воздействие на долгосрочное здоровье ребенка, обратила внимание врач-диетолог. Последствия фастфуда в некоторых случаях становятся заметны только во взрослом возрасте.

Здоровье закладывается в детстве. Очень многие заболевания, которые настигают взрослого человека при определенном стечении обстоятельств, родом из детства. Елена Соломатина

Дети, потребляющие большое количество ненатуральных и обработанных продуктов, могут быть подвержены раннему старению клеток и повышенному риску развития хронических заболеваний. Это может передаться генетически будущим поколениям.

Freepik

Риск развития лишнего веса и проблем с пищеварением

В фастфуде много калорий, однако они низконутриентные. Постоянное потребление высококалорийной пищи без компенсации физической активностью приводит к набору лишнего веса и ожирению.

Лишний вес в детском возрасте может повлиять на психологическое состояние ребенка и его самооценку, а также увеличить риск хронических заболеваний, предупредила врач-диетолог.

Важно помнить, что дети, употребляющие слишком много фастфуда, могут сталкиваться с запорами, диареей и другими расстройствами пищеварения.

Freepik

Недостаток питательных веществ

Елена Соломатина напомнила, что фастфуд, как правило, беден витаминами, минералами и другими питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития детей.

Ребенок, который систематически не получает полезных веществ, съев фастфуд, не будет есть нужную еду. Он будет получать излишек калорий, лишний вес и сахар Елена Соломатина

По словам врача, регулярное потребление фастфуда может привести к дефициту важных питательных веществ. Это негативно влияет на иммунную систему, кости и общее физическое состояние ребенка.

Freepik

Формирование неправильных пищевых привычек

Постоянное употребление фастфуда способствовует формированию неправильных пищевых привычек, что в будущем может привести к затруднениям с правильным выбором пищи и поддержанием здорового образа жизни.

Большое количество сахара и насыщенных жиров может вызвать изменения в уровнях гормонов, включая дофамин и серотонин. Гормональные сбои приводят к колебаниям настроения, раздражительности и даже депрессии.

Freepik

Правильное питание с детства

Формирование здорового пищевого поведения у ребенка — это важный этап его развития, который способствует поддержанию оптимального здоровья и благополучия в будущем.

Вместе с детским психологом Натальей Наумовой «360» проработал несколько стратегий, которые помогут сформировать позитивные пищевые привычки у ребенка.

— Положительный пример. Пищевое поведение в семье играет ключевую роль в формировании привычек у ребенка. Если вы сами придерживаетесь здорового рациона, ребенок скорее всего последует вашему примеру.

Если родители правильно питаются и не заставляют так же питаться, а это образ жизни, то ребенок привыкает к такому питанию. Наталья Наумова

— Постепенность и терпимость. Ребенок может проявлять определенную избирательность в пище, и это нормально. Важно не принуждать его есть что-либо насильно, а постепенно вводить новые продукты, давая ему время привыкнуть к ним.

Freepik

— Рассказывайте о пищевых преимуществах. Объясняйте ребенку, почему некоторые продукты полезны для его здоровья. Расскажите ему о том, какие витамины и минералы содержатся в разных продуктах, как они помогают организму.

— Здоровое окружение. В доме должны быть доступны здоровые продукты. Убедитесь, что в холодильнике и шкафах всегда есть свежие фрукты, овощи, орехи и другие полезные продукты, а не только несбалансированные закуски.

— Обучение правильному выбору. Учите ребенка читать этикетки на продуктах, разбираться в пищевых компонентах и понимать, какие продукты являются более полезными.

Если иногда с друзьями ребенок съест что-то запрещенного, то не будет большой беды. Плохо, когда семья каждый раз на прогулке питается фастфудом. Ребенок привыкает. Это становится системой. Наталья Наумова

Приготовление еды вместе с ребенком может стать увлекательным занятием, которое развивает интерес к разным продуктам и стимулирует его к изучению новых блюд.

Freepik

— Поддержка и поощрение. Хвалите ребенка за правильные пищевые предпочтения и усилия в следовании здоровому рациону. Если ребенок иногда употребляет нездоровую пищу, не стоит наказывать его за это. Важно научить его понимать разницу между питательной и развлекательной пищей и делать осознанный выбор.