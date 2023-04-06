Эксклюзив 06 апреля 2023, 18:21 «От фатальных ошибок никто не застрахован». О призывах вернуть высшую меру наказания Депутат Шеремет: мораторий на смертную казнь в России нужно отменить на период СВО freepik

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После теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и более 40 человек пострадали, в России стали активнее обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь. Так, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее выступил за возвращение высшей меры наказания. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, «то, что сейчас происходит на полях „СВО“, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму». О том, что думают члены других политических партий, — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Михаил Шеремет, депутат Госдумы, избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией» Считаю, что мораторий на смертную казнь должен быть отменен на время проведения спецоперации на Украине. Те угрозы, которые исходят от наших недругов, тот цинизм, с которым они уничтожают обычное мирное население, должны получать соответствующие ответы и реакцию закона. А ответ может быть только один — смертная казнь. Поэтому, по моему мнению, на период СВО это было бы очень эффективным методом и сдерживающим фактором для военных преступников и террористов. Ошибки в практике вынесения таких приговоров были не только в России и СССР, но и во всем мире. Никто не застрахован от таких фатальных ошибок. Как говорится, лес рубят — щепки летят. Но для избежания подобных случаев нам нужна более открытая политика проведения таких громких судебных процессов. Думаю, нужно неуклонно повышать компетенцию наших судей и их профессионализм. Смертная казнь в современном мире: темно-зеленым цветом показаны страны, где такая мера наказания отменена; салатовы — в обычном судопроизводстве отменена, но сохранена для особого судопроизводства (например, в праве военного времени), коричневым — предусмотрена законодательством, но приостановлена другими нормативными правовыми актами; красным — применяется / Википедия

2 Владислав Шурыгин, член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вопрос отмены смертной казни — очень сложная и дискуссионная тема. Безусловно, смертная казнь — высшая мера государственного наказания. Это прерогатива государства — вводить или не вводить. Я считаю, что в военное время это совершенно разумная мера в случаях измены Родине, вредительства, шпионажа. Другое дело, будет ли она доходить до расстрела. Она и сейчас у нас существует. У нас формально есть высшая мера наказания под названием расстрел. Просто сейчас смертную казнь заменяют на пожизненное. Вопрос в том, начнется ли непосредственное применение наказания. В ином случае мы снова будем плодить ряды пожизненников. Лично я думаю, что в условиях военного времени для названных выше категорий желательно вводить полевые суды, разбираться быстро и на месте. Человек еще должен заслужить право, чтобы ему дали пожизненное, а не поставили к стенке по приговору. Но это все должно быть в условиях военного времени. Когда военного времени нет, ни о какой высшей мере наказания и смертной казни не имеет смысла вести речь. Хотя, безусловно, последние замеры общественного мнения показали, что более 60% выступают за ее восстановление. Опрос «ФОМнибус» проводился 26–27 октября в 104 населенных пунктах, 53 регионах России, в нем участвовали 1,5 тысяч респондентов/Телеканал «360» / Телеканал «360»

3 Александр Ющенко, депутат Госдумы VIII созыва, член фракции КПРФ Справедливость вынесения приговоров — проблема даже не последних 10 лет. Даже в безукоризненной советской системе допускались ошибки. Так что это скорее вопрос качества судебной системы. Должна быть более открытая система выбора и назначения судей. Партия КПРФ давно высказывала свою позицию, что общество к отмене смертной казни не готово было, когда ее отменяли. Это было желание быть более услужливыми и приятными для прогрессивного западного общества. Мы побежали вперед паровоза выстраивать общественные тезисы, совершенно не готовые к европейским. В результате получили разгул терроризма. Поэтому мы давно говорили, что смертную казнь необходимо вернуть. Она должна присутствовать не как острастка, а потому что общество должно быть к этому подготовлено. В условиях глобального, даже цивилизационного противостояния отмена смертной казни выглядит диссонансом.

4 Владимир Михайлов, общественный деятель Да, я убежден, что в мире наблюдается тенденция отступления от смертной казни. В 1996 году Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий, который полностью запрещает смертную казнь. Тогда для вхождения в Совет Европы необходимо было подписать протокол о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Но его не ратифицировали, а в 2022-м Россия вышла из ЕС. Офицер ФСИН в спальном помещении в мужской исправительной колонии особого режима № 27 в поселке Индустриальном в окрестностях Красноярска / РИА «Новости» Я считаю, возможность отмены запрета на высшую меру наказания у России есть. Большинство людей ошибочно считают, что введение смертной казни остановит совершение каких-либо преступлений. К сожалению, смертная казнь не останавливает преступления, но может помочь сократить их число. Поэтому я считаю, что вероятность возвращения смертной казни как высшей меры наказания высока. Но, по моему мнению, нет никаких гарантий, что будет приговорен человек, который действительно совершил преступление. Авторы законопроекта говорят о том, что высшая мера наказания будет касаться террористов, педофилов, преступников, совершивших множественные убийства, маньяков. На сегодня это все, что известно. Но список может пополниться. В этом вопросе, я думаю, мнение граждан будет учтено. Именно поэтому существует большая вероятность возрождения смертной казни в России.