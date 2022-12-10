Общество 10 декабря 2022, 21:58 Лучших времен для рождения детей ждать не нужно. О молодых семьях в России позаботились Депутат Бессараб: в России предоставляют хорошие льготы для многодетных семей Pxhere

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Рождаемость в России снижается год от года. Чтобы численность населения начала увеличиваться, в каждой семье должно быть минимум три ребенка. Молодые пары не торопятся обзаводиться детьми, ссылаясь на ситуацию как в стране, так и в мире. Но государство создает для россиян всевозможные меры поддержки и предоставляет хорошие льготы для того, пополнения семьи не боялись.

В октябре показатели рождаемости в стране снизилась на 10,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В середине осени родились 107,2 тысячи детей. За такой же период в 2021 году появились 120 тысяч новорожденных.

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В целом за 10 месяцев рождаемость упала на 6,7% год к году. По прогнозам, в новом году количество новорожденных снизится еще на 8–10%.

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Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что для роста населения в стране в семьях должно быть по три-четыре ребенка.

«Коэффициент рождаемости в России сегодня составляет около полутора. <…> Для восполнения популяции этот показатель должен быть хотя бы 2,33», — привел ее слова ТАСС.

Пособия матерям и отпуск для отцов

На портале «Госуслуги» до 1 февраля 2023 года запустили опрос на тему поддержки семей с детьми. У россиян спросили, что могло бы их побудить родить еще одного ребенка. В опросе перечислили меры, которые могли бы ввести на федеральном уровне.

Среди них — увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей. Сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих женщин не может превышать 40% от среднего заработка за последние два года и сумму в 31,2 тысячи рублей в месяц.

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Еще одним пунктом указали увеличение размера будущей пенсии, на которую тоже влияет количество детей. Сейчас таких льгот для многодетных матерей нет, но есть послабления по возрасту. Женщины, у которых больше пяти детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Матери трех детей — в 57 лет, а четырех — в 56.

В опросе можно выбрать пункт по гибкому отпуску по уходу за ребенком, который предлагают делить частями до его семилетия. Россияне также могут поддержать идею о введении отпуска для отцов в течение месяца после появления на свет новорожденного. Сейчас его можно взять на пять дней, но зарплата при этом не сохраняется. По опросу мужчины также могут претендовать на декретный отпуск.

Россиянам дают возможность проголосовать за помощь социальной няни в уходе за детьми, за продленку для школьников до 10 лет и увеличение режима работы детских садов.

Льготы для родителей

Депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлана Бессараб в беседе с «360» отметила, что сейчас в стране сложилась сложная ситуация — как политическая, так экономическая. Молодые семьи боятся менять свою жизнь и обзаводиться потомством.

«Это, конечно, вызывает определенные опасения у молодых семей. Поэтому именно в 2022 году наблюдается снижение рождаемости. Но всегда за трудными годами приходят хорошие. А что касается именно стимулирования, поощрения к деторождению, то сегодня в России делается достаточно много в этом направлении», — подчеркнула она.

Парламентарий напомнила, что в стране действует не только материнский, но и так называемый семейный капитал. Год от года сумма помощи растет.

И по поручению президента с 2022 года растет не на прогнозное, как ранее было запланировано, а на реальное значение инфляции. В 2023 году — уже на 12,4%. Кроме того, введено универсальное детское пособие. Все нуждающиеся семьи с детьми задолго до рождения малыша и до окончания им школы будут получать пособие в размере от 50 до 100% прожиточного минимума — [это] для беременных. А для семей с детьми [выделяют] прожиточный минимум на ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации Светлана Бессараб депутат Госдумы.

Фото: Юлия Часовских / РИА «Новости»

Большие льготы получают многодетные семьи. Им предоставляют особые условия по ипотеке, предоставляют детям горячее питание в школах, отметила Бессараб, выделяют бесплатные земельные участки и проезд в транспорте.

«Где-то это сертификат жилищный, где-то — денежный. Ну то есть поддержка существенная. И вместе с тем, вы правы, вот в такие периоды, которые вызывают особые тревоги, конечно, молодые семьи перестают рожать, ждут более благоприятных времен», — подчеркнула она.

Популяризация идеи обзаводиться большой семьей, обратила внимание депутат, необходима стране. Просветительская деятельность поможет в этом вопросе. По ее мнению, в СМИ и на просторах интернета нужно чаще рассказывать о многодетных семьях.

«Было бы интересно, если бы истории о таких семьях больше рассказывали, транслировали, поскольку, бывая в регионах и посещая многодетные семьи, мы понимаем, насколько это важно и нужно. Ведь действительно это красиво, когда большая семья живет в большом красивом доме, когда дружеские отношения скрепляют буквально от старшего поколения до новорожденных всю семью», — добавила Бессараб.

Опыт многодетной семьи она назвала уникальным и призвала делиться такими историями по всей России.