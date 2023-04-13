Благодатный огонь — одно из главных чудес для православных христиан, символизирующее воскресение Иисуса Христа. Считается, что это нерукотворный свет, в канун Пасхи от него зажигают свечи и лампады в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ради этого туда каждый год съезжаются тысячи паломников. «360» узнал у религиоведа и священника, в чем секрет схождения Благодатного огня.

Далее — прямая речь.

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Юрий Табак, религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека

Дело в том, что никто не знает, в чем заключается секрет Благодатного огня. Есть ли вообще этот секрет? Научно обоснованный опыт поставить там нельзя.

Его можно было бы зафиксировать, если бы там были люди, ученые, лаборатории. Дело в том, что туда (в Кувуклию — прим. ред.), естественно, никого не пропускают. Людей раздевают догола, накидывают им облачения, чтобы они ничего не проносили.

РИА «Новости»

Если предположить, что это фокус, то всегда можно понять, как это можно сделать. Об этом заявлял не только тот армянский священник в 2018 году. Несколько веков назад монахи выражали сомнения по этому поводу, что огонь естественный.

С другой стороны, утверждать обратное нельзя. Верующие люди верят, что это чудо. Неверующие люди считают, что это фокус. И возникает тупиковая ситуация, где проверить нельзя научно обоснованно.

Отрицать этот феномен тоже нельзя — появляется же откуда-то огонь. Такая вот ситуация.