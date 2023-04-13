13 апреля 2023, 19:34
«Отрицать нельзя». О чуде Благодатного огня
Религиовед Табак: никто не знает, в чем заключается секрет Благодатного огня
Благодатный огонь — одно из главных чудес для православных христиан, символизирующее воскресение Иисуса Христа. Считается, что это нерукотворный свет, в канун Пасхи от него зажигают свечи и лампады в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ради этого туда каждый год съезжаются тысячи паломников. «360» узнал у религиоведа и священника, в чем секрет схождения Благодатного огня.
Далее — прямая речь.
Юрий Табак, религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека
Дело в том, что никто не знает, в чем заключается секрет Благодатного огня. Есть ли вообще этот секрет? Научно обоснованный опыт поставить там нельзя.
Его можно было бы зафиксировать, если бы там были люди, ученые, лаборатории. Дело в том, что туда (в Кувуклию — прим. ред.), естественно, никого не пропускают. Людей раздевают догола, накидывают им облачения, чтобы они ничего не проносили.
Если предположить, что это фокус, то всегда можно понять, как это можно сделать. Об этом заявлял не только тот армянский священник в 2018 году. Несколько веков назад монахи выражали сомнения по этому поводу, что огонь естественный.
С другой стороны, утверждать обратное нельзя. Верующие люди верят, что это чудо. Неверующие люди считают, что это фокус. И возникает тупиковая ситуация, где проверить нельзя научно обоснованно.
Отрицать этот феномен тоже нельзя — появляется же откуда-то огонь. Такая вот ситуация.
Николай Савченко, священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне
Мое самое последнее и свежее впечатление было такое: вот у меня есть светская работа, то есть я не только священнослужитель, есть обычная профессия. И у меня сотрудник по работе, он русский, но два года прожил в Израиле.
Он маловерующий человек, но присутствовал на схождении Благодатного огня, вот просто решил сходить, поскольку там жил постоянно. И он тоже говорит, что этот огонь в первые минуты после того, как загорается, не обжигает. Это такое чудесное впечатление человека, который, в общем-то, не то чтобы очень воцерковлен.
Мы предостерегаем против таких будто бы чудес, которые рекламно совершаются на стадионах каких-то, которыми люди восхищаются.
В Россию Благодатный огонь привозят каждый год. Этот фонд [Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного] возглавляет Владимир Якунин — бывший глава «Российских железных дорог».
Они уже, наверное, лет 20 каждый год ездят на схождение Благодатного огня, берут его и на самолете привозят в Россию, раздают верующим.
Как правило, в Москву этот самолет прибывает, но привозят и в Санкт-Петербург. Это происходит как раз в Великую субботу.
Поэтому надо к этому относиться с почтением и благоговением. Но не следует это чудо воспринимать как главный корень нашей веры.
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