Общество 28 августа 2023, 18:38 Медленный для дороги, быстрый для пешеходов. Нужно ли запрещать электросамокаты? Автоэксперт Ян: нужно не запрещать самокаты, а учить правильно ими пользоваться РИА «Новости»

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Самокаты стали большой проблемой для жителей мегаполисов: для одних это мобильное и удобное средство передвижения, для других — смертельная опасность на двух колесах. Регулировать и контролировать электросамокаты сложно, поэтому власти предложили вовсе запретить их. Но, по мнению экспертов, проблема вовсе не в самих самокатах, а в культуре их использования.

Самокатные запреты

Париж с начала сентября решил полностью отказаться от мобильного индивидуального транспорта — электросамокатов. Местные жители практически единогласно выступили за запрет. Их утомили разбросанные на улицах самокаты и постоянные аварии.

Таким образом, столица Франции стала первым европейским городом, где запретили электросамокаты.

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Российские власти положительно отреагировали на решение французских коллег. В Совфеде предложили тоже запретить электросамокаты в столице.

Сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале заявила, что отказ от электросамокатов в Москве спасет «здоровье и жизни многих граждан, а некоторых убережет от тюрьмы».

В свою очередь, депутаты предложили местным властям самостоятельно вершить судьбу электросамокатов в своих регионах. В Госдуму уже внесли проект о праве муниципалитетов запрещать использование прокатных самокатов.

В пояснительной записке вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди») отметил, что в последнее время участились случаи агрессивного вождения, однако действующее законодательство не предусматривает возможность региональных или муниципальных органов власти ограничивать использование таких средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Инициатива предполагает, что электросамокатчков смогут ограничивать в парках, скверах и отдельных пешеходных зонах. Решение предлагают принимать на региональных референдумах.

Опасность на двух колесах

Несмотря на частые новости о дорожных происшествиях с участием электросамокатов, виной всему не транспортное средство, а неправильная организация дорожного движения. Таким мнением с «360» поделился эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

«Прежде чем говорить, что нужно вводить запрет на самокаты в России, давайте посмотрим, как организовано дорожное движение в той же Европе. Во Франции есть велодорожки со светофорами и разметкой, в целом инфраструктура очень развита для движения такого вида транспорта», — отметил он.

Люди катаются на электросамокате на одной из улиц Москвы. / РИА «Новости»

Электросамокат находится где-то между пешеходом и привычным транспортным средством с водителем, подчеркнул в разговоре с «360» автоэксперт и шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев.

«И там и там самокат создает дискомфорт. В дорожной среде он очень медленный участник движения по отношению ко всем остальным — самокат попросту мешает потоку транспорта. На пешеходных дорожках — обратная картина: он едет быстрее, чем люди, и вынужден между ними маневрировать», — добавил автоэксперт.

По словам Яна, сначала нужно выстроить систему регулирования движения мобильного транспорта, а затем принимать решение, нужны самокаты в городе или нет.

«Принцип „давайте сейчас все запретим“ не очень верное решение. Сначала стоит попытаться организовать правила движения. Самокаты появились на дорогах сравнительно недавно. Сразу повсеместно запрещать самокаты только потому, что в крупных городах происходит много аварий, — неправильно», — сказал эксперт.

Бахаров согласился, что регулирование движения самокатов находится «на зачаточном уровне». Есть представления о местах, где любители таких СИМ могут ездить и с какой скоростью, но как это контролировать — пока неясно.

«То, что не оговаривают правила, остается на откуп участникам дорожного движения: как разъехаться и с какой стороны, у кого преимущество и с какой скоростью нужно ехать. Если это не зафиксировано в виде правила, значит, нужно это закрепить в виде коммуникации между людьми — умения договариваться», — объяснил собеседник «360».

Он подчеркнул, что нужно учиться общаться на дорогах и использовать этот вид транспорта.

Кухонный нож не менее опасен, чем боевой нож, если его неправильно применить. Здесь нужно отнестись так же. Самокаты — опасная штука, которой надо учиться пользоваться. Владимир Бахарев автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности»

Повсеместный запрет — плохо?

Роберт Ян поддержал инициативу предоставлять решение о запрете уполномоченным органам регионов.

Если в конкретном субъекте есть проблема пользования самокатами — мешают местным жителям и создают аварийные ситуации не только на дорогах, но и на пешеходных дорожках, — то решение одно — убрать их с улиц.

Однако проблема — не в самих самокатах, а в культуре пользования. Никто не учит людей пользоваться этим видом транспорта. Роберт Ян эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор Бюро ИКС

Ян подчеркнул, что он, в принципе, не сторонник жестких мер. А учитывая инициативы депутатов и сенаторов, следует запретить все средства передвижения, оставив социально значимые — общественный транспорт и велосипеды.

Девушка на самокате и мужчина на велосипеде катаются по набережной Москвы. / РИА «Новости»

Нужен ли запрет самокатов — мнение россиян

«360» провел опрос в Telegram-канале, задав подписчикам вопрос: стоит ли запретить электросамокаты в России? Пользователям предложили несколько вариантов ответа.

Большинство респондентов (77,5%) заявили, что самокаты необходимо запретить, ведь от них одни проблемы.

Телеканал «360»

Некоторые (10,6%) отметили, что запрет не нужен. По их мнению, самокаты — удобный и мобильный вид городского транспорта, поэтому пусть жители наслаждаются им сполна.

Другие комментаторы (11,8%) подчеркнули, что проблему можно решить, просто поменяв электросамокаты на обычные — тогда и аварийных ситуаций станет в разы меньше.

В обсуждении подписчики рассказали, что опаснее всего именно пешеходные дорожки, где люди на самокатах ездят «как неадекваты». Респонденты также предложили ввести «нереальные штрафы» за нарушения. Тогда и аварийных ситуаций, по их мнению, будет меньше.