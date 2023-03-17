Общество 17 марта 2023, 17:49 🚸 Отменить нельзя, улучшать. Нужно ли реформировать систему ЕГЭ? Образовательный блогер Гартман предложила дать возможность сдавать ЕГЭ три раза РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что отмена ЕГЭ не поможет улучшить качество и доступность образования. При существующих недостатках экзамен дает множество возможностей для детей с периферии. Однако совершенствовать систему можно и даже нужно, согласился глава государства. «360» поговорил с экспертами в области образования и узнал, что в первую очередь стоит изменить в форме итоговой проверки знаний школьников.

Вариантов нет

Мнения по поводу ЕГЭ сегодня действительно довольно полярные, отметил в разговоре с «360» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.

РИА «Новости»

Есть категорическая точка зрения, что ЕГЭ надо сейчас же отменить. Другие говорят, что нет, такой вид экзамена — хорошая форма проверки знаний, напомнил эксперт.

«Мне кажется, ни те, ни другие не правы. Если отменить ЕГЭ, ничего хорошего не будет, это будет огромный удар по перегретому реформами российскому образованию. С другой стороны, ЕГЭ не способствует развитию отечественной системы просвещения», — обозначил проблему Казаков.

По его словам, нужно признать, что на сегодня единой госэкзамен — лучший механизм, поскольку та система, которая существовала в стране в 1990-х и нулевых, была хуже. А советская модель в рыночных реалиях работать не будет.

Опрос портала SuperJob проходил в марте 2023 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Результаты даны в процентах / Телеканал «360»

Говоря о возможных изменениях и улучшениях в системе, Казаков напомнил о чрезмерном давлении на школьников при проведении экзамена и призвал гуманнее относиться к выпускникам.

«Уже дошли до абсурда, ЕГЭ напоминает процедуру какого-то тюремного испытания. Это вызывает кучу проблем, стресса», — заявил он.

К тому же зачастую старшеклассники уделяют внимание только тем предметам, которые будут сдавать в 11-м классе, а остальные выпадают из поля их внимания.

Досмотр школьников перед началом единого государственного экзамена по базовой математике в одной из школ Москвы / РИА «Новости»

Отдельный момент, о котором рассказал Казаков, связан с содержательной частью экзамена. По его словам, в ЕГЭ по обществознанию, например, встречаются спорные задания.

«Особенно по экономике есть ужасные вопросы. Приходится ученикам говорить: здесь ты должен отвечать вот именно так — не потому, что это правильно, а потому, что существует некий тренд в экономической науке и в современном образовании», — объяснил учитель.

Даешь несколько попыток!

Преподаватель русского языка, популярный блогер, автор книг о грамматике и культуре речи Татьяна Гартман в беседе с «360» тоже назвала главной проблемой нынешней системы итоговой оценки знаний в школе тот факт, что ЕГЭ подвергает длительному стрессу всех причастных — детей, родителей и учителей.

РИА «Новости»

Многие родители в последние два года учебы «житья детям не дают, начинают их накачивать, накручивать».

«Этот стресс накапливается на протяжении последних лет обучения в школе, и мы не должны закрывать глаза даже на единичные случаи, которые связаны с жизнью и здоровьем детей и вызваны этим перенапряжением», — считает Гартман.

Важный положительный момент системы ЕГЭ — возможность социального лифта для детей из всех уголков России, на равных условиях.

«Есть баллы, есть цифры — и все, они являются решающими при поступлении. Это отличная возможность попадания в вузы первого эшелона для детей из абсолютно разных городов и семей с невысоким уровнем доходов», — подчеркнула собеседница «360».

РИА «Новости»

Гартман рассказала, что много лет продвигает идею многоразовой сдачи ЕГЭ. Это, по мнению учителя, существенно снизит стресс у детей и других участников процесса.

Дайте возможность детям сдавать экзамен три раза и выбирать лучший результат — и тогда ребенок не будет идти туда, словно на Голгофу, уверена Гартман.

«Я об этом говорю уже несколько лет, но, конечно, меня никто не слышит», — посетовала она.