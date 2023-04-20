Эксклюзив 20 апреля 2023, 16:53 «Инфантильная». Психолог рассказал, что у напавшей на медсестру омской блогерши может быть расстройство личности Психолог Царева: у избившей медсестру блогерши из Омска может быть расстройство личности Соцсети

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У омской блогерши Евы Абрамович, которая избила медсестру и набросилась с кулаками на инспектора ПДН, забрали пятимесячную дочь. Женщину доставили в отделение полиции, ребенка – в дом малютки. Психолог Елена Царева в беседе с «360» рассказала, что поведение горе-матери инфантильное.

Царева пояснила, что женщине очень не хватало внимания, поэтому она решила получать его через интернет.

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«Она выкладывает ролики, в которых снимает себя, и в них видно ее агрессивное отношение к ребенку. Такие видео набирают много просмотров, ведь люди любят смотреть на чужую судьбу, трагедию, они любят осуждать и обсуждать», — подчеркнула Царева.

При этом комментарии к этим роликам, количество просмотров воспринимаются Абрамович только как внимание, а не как критика, поделилась психолог. Собеседница издания отметила, что блогерша попросту не может контролировать эмоции и агрессию, не понимает, что такое ответственность

«Мы вообще не можем говорить тут про здоровый материнский инстинкт потому, что человек находится в очень инфантильном состоянии сам. Он требует внимания только к себе: „Я, я, я!“ Все остальное — это раздражающий фактор, на который можно переложить ответственность», — добавила Царева.

По словам спикера, для Абрамович дочь становится виновницей неудач. В таком случае нужно вмешательство органов опеки для того, чтобы понять — находится ли ребенок в безопасной среде, посчитала Царева. Блогерша даже не отдает себе отчет в том, что делает, уверена психолог.

«То есть она (мать — прим. ред.) даже не может это адекватно анализировать, со стороны смотреть на себя. Для нее нарушение социальных норм является естественным поведением. Я думаю, что это говорит о каком-то расстройстве личности. Тут обязательно нужна проверка психиатра, возможно, помощь. И конечно же, нужно ребенка оградить на какое-то время от небезопасной среды, в которой он находится», — заключила собеседница издания.

Напомним, 26-летняя Абрамович напала на 47-летнюю медсестру из-за того, что медработники якобы не возвращали ей личные вещи и «вели себя по-хамски». Есть предположение, что блогерша была в состоянии наркотического опьянения. Следком РФ начал проверку. Специалисты также выяснят, в каких условиях воспитывается пятимесячная дочь женщины, потому что поступала информация, что мать бьет девочку.