Общество 11 июля 2023, 19:40 «Подобное поведение — образ жизни». Нужна ли в России трудовая реабилитация для бездомных? Эксперт по трудовому праву Яковлева: бездомные сами не заинтересованы в работе Unsplash

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Общественная палата и Совет по попечительству в социальной сфере при российском правительстве предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью полиции и направлять на работу. Письмо, в котором изложена инициатива, направили в Минтруд и Минздрав. Воспользуются ли граждане, живущие на улице, шансом и не противоречит ли эта идея Трудовому кодексу — в материале «360».

Упростит ли предложение жизнь бездомным людям?

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова отметила в беседе с «360», что в России на низкоквалифицированный труд всегда брали мигрантов, так как соотечественники не готовы заниматься подобной деятельностью.

По словам эксперта, новая инициатива может быть полезна для бездомных: люди не всегда оказываются на улице по своей воле и зачастую хотят выбраться из трудного положения. Тем не менее важно понимать, что некоторые действительно не хотят работать.

Если человек случайно оказался на улице, то, возможно, он не будет халатно относиться к работе. Но практика показывает, что обычно подобное поведение — образ жизни. Зулия Лоикова

Поэтому нужно точно понять, насколько человек готов работать. Компании заинтересованы в прибыли: если им придется тратить много усилий на работника, который не справляется с обязанностями, он не принесет нужного результата.

«Важно проверять, готов ли бездомный встать на новый путь и обрести работу, уверенность в себе. Процент случайно оказавшихся на улице все же существует», — подчеркнула Лоикова.

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Полезен ли для общества подобный закон?

Валентина Яковлева, эксперт по трудовому праву компании Bridge Group, выразила уверенность, что предложение общественников не принесет задуманного результата, хотя оно не противоречит Трудовому кодексу.

Если бы бездомный желал изменить свое положение, он бы обратился в центр занятости. Но этого повсеместно не происходит — им это не очень-то интересно. Валентина Яковлева

У большей части людей без постоянного места жительства отсутствуют документы, поэтому трудоустройство для них усложнено. Помощь по восстановлению документов была бы практичнее, подытожила Яковлева.