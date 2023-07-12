Эксклюзив 12 июля 2023, 17:09 Новый закон упростит капремонт в жилых домах — объектах культурного наследия Депутат Колунов: принятые ГД поправки упростят капремонт объектов культурного наследия РИА «Новости»

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Поправки в Жилищный кодекс РФ, утвержденные Госдумой в третьем чтении, упростят процедуру капитального ремонта жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщил «360» член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

«Закон, принятый сегодня в третьем чтении, существенно упрощает проведение капитального ремонта в жилых домах — объектах культурного наследия. Теперь капитальный ремонт по специальным правилам — с государственной историко-культурной экспертизой, профильными специалистами и архитекторами — будет относиться только к предметам государственной охраны», — пояснил депутат.

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По словам парламентария, об изменениях рассказал простым языком председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Если на доме, признанном ОКН, есть мозаичное панно, являющееся объектом охраны, то его будут реконструировать в специальном порядке. Все остальное, в том числе крышу и коммуникации, можно будет заменить по общим правилам капитального ремонта.

Снизится число административных процедур

Закон вносит изменения в статью 166 Жилищного кодекса РФ. Благодаря поправкам уменьшится количество административных процедур, требующихся для капремонта в жилых домах — объектах культурного наследия, отметил Колунов.

«Это позволит проводить работы быстрее и дешевле без ущерба их качеству и без изменения облика, объемно-планировочных и конструктивных решений и структур ОКН», — сказал депутат.

Политик добавил, что 400 ветхих и аварийных жилых домов Подмосковья в 2017 году признали объектами культурного наследия. Все эти здания нуждаются в капремонте, подчеркнул парламентарий. Московская область — это только один регион, а всего в России их 89, напомнил член комитета Госдумы.

«Поэтому изменения, которые вносит принятый сегодня закон, будут полезны в масштабах всей России — они существенно ускорят и удешевят работы, позволив содержать ОКН по всей стране в должном состоянии», — подытожил Колунов.