Общество 29 июня 2023, 19:00 Новый инструмент для оценки конкуренции в найме персонала запустили в России Yanalya / Freepik

Читать 360tv в

Новый инструмент, который позволит оценить конкуренцию в найме, стал доступен работодателям в России. Платформа «Авито Работа» запустила расчет Индекса рынка труда, анализирующий соотношение предложения по вакансиям, активность соискателей и другие показатели.

Новый инструмент презентовали на пресс-конференции «Кого и как нанимают в 2023», прошедшей в московском офисе «Авито». На мероприятии подвели итоги первого полугодия 2023-го на рынке труда.

Реклама

«Рынок труда претерпевает глобальные изменения, но при этом по-прежнему находится в руках соискателя», — сообщил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

По его словам, работодатели нуждаются в персонале. Это подтвердили цифры — за первые шесть месяцев 2023-го рост числа вакансий составил 175% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Новый цифровой инструмент поможет HR-специалистам и предпринимателям эффективнее искать сотрудников. Используя Индекс рынка труда, можно скорректировать стратегию подбора и найма и понять, где искать персонал, какую зарплату и условия предложить работникам.

«Профессионалы, предприниматели могут определить, насколько их предложение на рынке труда конкурентно для соискателя относительно других компаний. Определить другие регионы, в которых они также, возможно, смогут наиболее успешно искать персонал, и получить подсказки и рекомендации от „Авито Работы“, которые помогут им эффективнее нанимать в штат своих компаний», — отметил директор по развитию сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Индекс рынка труда пригодится как HR-специалистам, так и предпринимателям, которые занимаются подбором самостоятельно. Пользователи инструмента смогут в два клика рассчитать, стоит ли корректировать бюджет, в каких регионах и сферах лучше разместить вакансии, как оптимизировать подбор персонала.

Уникальность данного индекса состоит в том, что мы агрегируем огромный объем информации как работодателей, более миллиона из которых приходит каждый год публиковать вакансии на нашей платформе, так и соискателей, число которых измеряется десятками миллионов каждый месяц Дмитрий Пучков директор по развитию сервиса «Авито Работа»

Пресс-служба «Авито»

Система выдает результаты по выбранным критериям — географии и профессиональной сфере. Чтобы пользователю было удобнее оценить показатели, использовали классическую шкалу от одного до 10.

Работодателям доступны пять фильтров: по федеральным округам, регионам, городам, сферам деятельности и профессиям. Инструмент не просто выдает цифровой индекс — к нему прилагаются экспертные рекомендации «Авито Работы», которые помогут определить стратегию подбора и найма персонала.

Индекс в диапазоне от одного до двух означает, что вакансий на рынке больше, чем кандидатов. При показателе от восьми до 10 наблюдается противоположная ситуация — претендентов больше, чем предложений о работе. При индексе от четырех до шести рынок находится в балансе, то есть спрос и предложение равны.

«Пожалуй, „Авито“ является одной из немногих платформ в России, которая может аккумулировать такой огромный объем информации и, по сути, дать репрезентативный срез, который отражает реальную картину», — обратил внимание Пучков.

Понять, как работает новый цифровой инструмент, можно на реальных примерах. По данным «Авито Работы», в Нижегородской области в сфере производства индекс составляет 1,9. Это означает, что вакансий в регионе больше, чем соискателей, поэтому работодателям рекомендуется расширять воронку найма — искать кандидатов в других регионах, предлагать условия и зарплату не ниже, чем на других предприятиях.

В Московской области в IT-сфере индекс равен 4,6 — спрос и предложение равны. Поэтому, конкурируя за соискателей, компаниям стоит больше говорить о своих преимуществах и оперативно реагировать на отклики.

Система также подскажет специалисту по персоналу или бизнесмену, какие инструменты помогут оптимизировать найм на «Авито». Например, работодатель поймет, использовать ли чат-бот для отбора кандидатов, применять ли услуги продвижения и какие из них выбрать. Протестировать Индекс рынка труда можно уже сейчас.