Общество 28 августа 2023, 09:27 Новый электрический мини-погрузчик разработали в Москве Московское КБ «Вымпел» разработало малогабаритный электропогрузчик Фото: пресс-служба ДИПП

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Мини-погрузчик с электрической батареей, рассчитанной на семь часов непрерывной работы, разработали в столице. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что новым устройством уже заинтересовались крупные производственные предприятия. В разработке мини-погрузчика приняли участие машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел», МГТУ имени Баумана и Курганский завод дорожных машин.

Фото: пресс-служба ДИПП Фото: пресс-служба ДИПП Фото: пресс-служба ДИПП Фото: пресс-служба ДИПП Фото: пресс-служба ДИПП Фото: пресс-служба ДИПП

«Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Кроме того, машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла», — сообщил Овчинский.

Новинка уже получила патенты Российской Федерации на полезную модель и промышленный образец. Погрузчик успешно прошел первые испытания в мае — июне этого года.

В сентябре специалисты запланировали запустить производство первой предсерийной партии из 15 единиц. После проверки и эксплуатации образцов конструкторы доработают изделие и запустят его в массовое производство.

В 2022 году в столице появился Московский кластер электромобилестроения, который объединил больше 50 предприятий для разработки и производства автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.

Московские промышленные площадки трудоустроили свыше 720 тысяч человек. Несмотря на то, что в столице уже находилось более четырех тысяч предприятий, ежегодно в городе открываются новые: 40-50 средних и крупных, а также около 100 малых производств.