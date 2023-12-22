Общество 22 декабря 2023, 19:30 Новогодние благотворительные концерты для пенсионеров и участников СВО прошли в Петербурге Пресс-служба компании «Ленремонт»

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Сразу два новогодних благотворительных концерта организовали для пенсионеров в петербургском КСК «Арена» 17 декабря. Бесплатные билеты на мероприятия получили более 20 тысяч мужчин и женщин разного возраста, а также детей.

В качестве почетных гостей на концерты пригласили ветеранов боевых действий, участников спецоперации, восстанавливающихся после ранений, беженцев, членов семей мобилизованных и добровольцев СВО. Также на мероприятие позвали многодетных матерей-одиночек, подопечных благотворительных фондов и медиков, боровшихся с коронавирусом и лечивших раненых бойцов СВО.

Для зрителей выступили певец Сергей Рогожин, композитор и исполнитель Игорь Корнелюк, а также певица Татьяна Буланова. Каждый гость любого возраста мог выйти на танцпол и веселиться под хиты 80-х и 90-х годов прошлого века.

Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт»

Посетители новогодних концертов тщательно подготовились к празднику. Зрители надели наряды из прошлых эпох, подобрали украшения и аксессуары, некоторые сделали прически по моде былых лет.

«Огромная благодарность! Даже моя мама, а ей девятый десяток, пела и приплясывала», — поделилась впечатлениями от мероприятия гостья Марина Спиридонова.

Прямо во время танцев фотографы делали профессиональные снимки зрителей. В фоей для посетителей подготовили яркие фотозоны с аниматорами, пользующиеся популярностью во время антрактов. Также гостей ждали конкурсы, лотереи, розыгрыши призов и памятных сувениров.

Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт» Пресс-служба компании «Ленремонт»

Благотворительные концерты организовал директор компании «Ленремонт» Денис Сорокин. Предприниматель проводит такие мероприятия не в первые — некоторые гости получили бесплатный билет уже в третий раз. В рамках благотворительности бизнесмен помогает беженцам из зоны СВО и мобилизованным военнослужащим.

«Проведением таких мероприятий я хочу улучшить качество жизни тех категорий граждан, которым требуется сегодня особое внимание и забота. Подарить частичку новогоднего волшебства каждому, кому это так необходимо в наше непростое время!» — пояснил петербургский предприниматель.

Следующий бесплатный благотворительный концерт планируют провести в мае 2024 года.