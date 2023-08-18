Эксклюзив 18 августа 2023, 17:41 «Дети всегда где-то рядом со мной, а я — рядом с ними». Новая жизнь Маргариты Селищевой и ее семьи Жительница Донецка Маргарита Селищева обрела новый дом в Подмосковье

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Маргарита Селищева до последнего не хотела уезжать из Донецка. Но в феврале 2022 года, когда в ДНР объявили эвакуацию, взяла трех детей и отправилась в Подмосковье. Образовательный центр «Созвездие» принял семью и окружил заботой. Сыновья, двое из которых — с особенностями развития, пошли здесь в школу и получили необходимое лечение. О восьми годах под обстрелами со стороны ВСУ, переезде и новой жизни в Красногорске Маргарита рассказала в интервью «360».

Далее — ее прямая речь.

1 Уезжали на месяц, максимум — на два Это страшно говорить, но ко всему люди привыкают. Сначала было очень страшно, когда первые самолеты летели, взрывы — за себя, за детей. Тогда хотелось бежать, но, наверное, некуда было. Потом мало-помалу привыкли, адаптировались. Понимали, когда можно выйти, куда и стоит ли. Иногда в самом городе было затишье — били только по окраинам. Привыкли. Нам предложили эвакуацию в то место, где я уже была: с 2020 года ездила сюда на реабилитацию, в Красногорск, в образовательный центр «Созвездие». Реабилитировала здесь своих детей, познакомилась с [директором «Созвездия»] Сергеем Николаевичем Сюриным. Он внушил мне надежду, веру, что мои дети могут быть максимально адаптированными, что смогут жить обычной жизнью. С этой верой я приехала сюда. Ехала на один месяц, наверное. Ну, может быть, на два. О том, что останусь здесь так надолго, тогда не думала.

2 «Созвездие» — особенное место В момент эвакуации — когда по городу сирены, оповещения с просьбой покинуть город — ничего не обсуждают. Тогда, пользуясь случаем, люди собирают вещи и бегут — это как побег какой-то был. Было очень страшно, никто не понимал, что будет. Понимали: что-то серьезное, но не думали, что такое продолжительное. Мы не обсуждали — собрались и приехали. Старший сын, конечно, не хотел, у него такой возраст. Техникум, друзья в Донецке. А младшие дети, во-первых, уже были здесь, они знали, что здесь хорошо, им нравится. Я понимала, куда еду, где буду жить, как нас примут. Уже неоднократно бывала тут на реабилитации в центре «Созвездие». Этот центр — особенный. Особенный в том числе людьми, которые в нем работают. Там предоставляют медико-реабилитационные услуги для детей с инвалидностью, с задержкой в развитии. Туда просто, знаете, [приезжаешь] как к себе домой. Знаешь, что тебя ждут, помогут, поддержат и сделают все необходимое. Так что я действительно понимала, куда еду.

3 Новая яркая жизнь Детям понравилось. Помимо всевозможных программ реабилитации (приехали больше 20 семей, и все детки были с особенностями развития), обследований, лечения, чего многие люди в Донецке себе позволить не могли, были разные культурные программы. Нас возили на экскурсии, приходили волонтеры, устраивали мастер-классы. Программа была не только, как говорится, «лечили-учили» — нам давали возможность увидеть и Красногорск, и Москву. И много есть друзей в образовательном центре «Созвездие», которые были готовы помочь и показать другую жизнь — спокойную, полную ярких впечатлений.

4 Красногорск и Донецк совершенно разные Если честно, иногда даже, когда гром гремит, и я, и дети интересуемся: что это? До сих пор. Ты понимаешь, что находишься в абсолютно мирном месте, где нет разрывов снарядов. Но вот салюты до сих пор мы тяжело переносим — нам это не нравится, потому что каждый взрыв отражается в памяти, их, наверное, не вычеркнешь никогда. Период адаптации завершился практически сразу. Вот, правда, как родных встретили здесь. Настолько окружали вниманием, помогали, поддерживали, что с первого дня как дома. Иногда хочется увидеть родных: у меня там мама осталась и тетя. Но ты понимаешь, что того Донецка, в котором жила и который любила, уже нет. И от этого еще больнее — от осознания того, что, даже если приедешь, там не будет улиц, какими они были, вечно цветущих роз — весь город пах ими, как только наступал сезон. Красногорск и Донецк — абсолютно разные города. Я уезжала в 2022-м и пыталась вернуться, вспомнить это время, 2014 год, тяжело. Помню, что Донецк — большой мегаполис, всегда шумно, активная жизнь всегда кипит. А когда уезжала в 2022-м — всего этого не было. И сюда приехала — а тут пробки, пробки, пробки на дорогах. Просто выходила из маршруток, шла пешком, потому что не могла привыкнуть, что здесь жизнь так кипит. Люди постоянно работают, что-то делают, куда-то идут. Редкие выходные не проводят активно — парки, дачи. Все как-то в темпе — в Донецке такого не было.

5 Дети: реабилитация, образование, возможности У меня трое детей. Старшему сыну Паше было, наверное, сложнее всего здесь. Там у него уже были друзья, учеба, и перестроиться, найти новых на самом деле для него оказалось не совсем просто. Он такой у нас парень, немного закрытый для общения. Чтобы найти своих людей, [Паше] понадобилось время. Ему тоже помогли здесь с обучением (все документы об образовании у нас остались в Донецке), он в образовательном центре «Созвездие» получил в этом году специальность «Повар». Ему это очень нравится. Сейчас поступил на дистанционное обучение в колледж экономики и права, будет учиться по специализации «Логистика». Уже есть друзья, он играет на электрогитаре, даже, кажется, в парке. Сейчас говорит, что ему все нравится. Иногда вспоминает своих старых друзей, но уже здесь адаптировался, нашел товарищей, с которыми проводит время, есть профессия, собирается пойти работать. Он понял, что здесь для реализации больше возможностей, чем было бы в Донецке. Гришенька совсем был маленьким, когда мы приехали, — ему семи лет еще не было. Он мальчик характерный, как я всегда говорю, батарейка нашей семьи. Ему везде хорошо — главное, чтобы на него все обращали внимание, он это любит. Целеустремленный. Здесь много этапов прошел: и операции, и реабилитация. Друзей пока что у него нет: он большую часть времени проводил дома, несмотря на то что посещал сад. Там дети были помладше, а он привык со старшими общаться, потому что братья старшие. Но когда к брату приходят в гости друзья, он активно с ними играет. Хочет быть полицейским, всех арестовывает — все хорошо у него. По Ромочке, наверное, больше всего можно сделать выводов. В Донецке он пошел в первый класс. Там у нас нет чего-то специализированного для особенных детей. И он, конечно, здесь почувствовал себя дома, в своей тарелке. Ему комфортно обучаться с детьми — такими, как он, где он не чувствует себя хуже, каким-то другим. Здесь он начал улыбаться, здесь у него появились друзья, началась жизнь. По нему можно сделать вывод, что у него здесь все сложилось. Я тоже работаю в центре «Созвездие». В том году — тьютором и воспитателем группы продленного дня. В этом успела получить дистанционно образование учителя начальных классов коррекционного и компенсирующего характера. Не знаю, как этот год учебный сложится, — еще педсовета не было, не знаю, кем буду в этом году. Думаю, воспитателем группы продленного дня так и останусь — может быть, дадут класс какой-то. Дети всегда рядом со мной, а я — рядом с ними. В этом году Павел уже поступил, будет больше дома дистанционно заниматься. Думаю, поможет мне с детьми.

6 С арендой жилья помогли Когда мы приехали сюда, у нас уже были российские паспорта. Еще до эвакуации мы готовились к тому, что нужно будет сюда ездить, потому что реабилитация постоянная. Паспорта получили в Донецке. Когда приехали, нам очень помогали местные власти с оформлением страховок, полисов. Здесь я получила справку об инвалидности детям, индивидуальную программу реабилитации — с этим всем помогли. Правда, сейчас есть некоторые сложности: я как человек с временной регистрацией не имею права на какие-то льготы в отношении детей, например на проезд в транспорте. Летом встал вопрос с санаторно-курортным лечением. Оба ребенка как раз перенесли довольно серьезные операции. И когда встал вопрос о реабилитации, о том, чтобы пройти санаторно-курортное лечение, нам сказали: не положено. Все потому, что у нас нет постоянного места жительства в Красногорске. Тут мне на помощь пришел Сергей Николаевич Сюрин — в своем центре провел полную реабилитацию детей, в полном объеме. Сейчас мы живем в ЖК «Изумрудные холмы». С этой квартирой нам помог Сергей Владимирович Колунов. Когда мы познакомились, он уже очень помогал центру «Созвездие» — оборудованием для детей, медикаментами. Когда мы приехали, было много разных детей, которым требовалась помощь, сложное оборудование, лечение — и Сергей Владимирович всем нам помогал. Вот, помог мне с арендой жилья.

7 Женщина — герой Был конкурс «Женщина-герой» для жен, матерей, дочерей мужчин, которые служат в зоне специальной военной операции. Для меня это было что-то новое однозначно — никогда в жизни не принимала участия в конкурсах. Попробовать всегда хотела. Хотелось познакомиться с другими людьми, такими же, как я, сделать какие-то выводы, посмотреть, как живут жены… Все они оказались очень активными, очень сильными. Почему-то мне запомнилась женщина, мать участника СВО. Я поняла, что ей, наверное, труднее всех нас — потому что у нее там ребенок. В общем, это был интересный период моей жизни.

8 Очень ждем папу Сейчас с общением с супругом все плохо: он находится недалеко от линии разграничения, редко выходит на связь. Это, наверное, самая большая проблема нашей семьи. Мы очень ждем папу, мужа, потому что очень скучаем. Боремся за его отпуск — к сожалению, не можем понять, почему его не предоставляют, хотя по законодательству положено. Двое детей — инвалиды, многодетная семья, он полтора года находится на службе. Но вот почему-то пока так. Планы нашей семьи? У меня сейчас грядет экзамен ГИБДД, я немного волнуюсь — тут движение другое, более активное. Ждем первый класс Григория — как он там, как пройдет адаптация к школе? Работа, конечно. Уже ждем с нетерпением осени: лето выдалось тяжелым, все в реабилитации, лечении. Хочется активно начать учиться и дальше и работать. Пока больше времени проводим дома. Но могу сказать, что хороших, комфортных мест в Красногорске хватает. Старший ходит в парк гулять, по разным торговым центрам они ездят, развлекаются. Нам вот удалось даже в метро проехаться — слава Богу, я не взяла детей. Первая моя попытка — я в первый раз попробовала спуститься в метро. Запуталась несколько раз, для меня это, скажем так, было сложно. Я когда-то была в метро в Киеве. Там ты спустился, сел и поехал. А тут еще, если что, надо куда-то перейти. Мы с родственниками из Донецка хотели поехать на Красную площадь. Но попытка не увенчалась успехом — ее оцепили: там курсанты репетировали построение перед получением дипломов. Из-за решетки ворот каких-то увидела. Не получилось, но прониклась духом. Думаю, не получилось попасть, потому что я должна туда поехать с супругом, с детьми, всей семьей.