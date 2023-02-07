Эксклюзив 07 февраля 2023, 12:18 Новая реальность рождает новых героев Писатель Беседин: наша новая реальность требует новых героев Граффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова / РИА «Новости»

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В феврале 2018 года в Сирии геройски погиб российский летчик Роман Филипов. Он выполнял боевое задание на штурмовике СУ-25СМ. Боевики подбили самолет то ли из «Стингера», то ли из ПЗРК советского производства. Филипов был вынужден катапультироваться. На земле его уже поджидали террористы. Военный не сдался: долго отстреливался из пистолета Стечкина. Когда же нападавшие окружили его, Роман подорвал себя вместе с ними гранатой. Последними словами летчика стали «Это вам за пацанов!». О том, почему важно вспоминать об этом подвиге, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Когда четыре года назад случилась эта трагедия, мы, граждане России, увидели в ней прежде всего, конечно, великое человеческое горе, но вместе с тем подвиг настоящего русского мужика. Увидели и услышали, что фраза «Русские не сдаются!» не из прежней, устаревшей реальности, а из настоящего. В нем тоже есть место подвигу.

РИА «Новости»

Однако подвиг мало просто совершить. Важно донести подвиг, его масштаб до остальных, до как можно большего числа людей — или, как говорят сейчас, максимально широко осветить. Чтобы подвиг не утонул, не провалился в небытие в веренице мещанства и бессмысленных новостей.

Роман Филипов остался в новейшей российской истории. И его последние слова «Это вам за пацанов!» стали знаковыми. Они вошли в народное сознание так же, как фразы «Работайте, братья!» Магомеда Нурбагандова и «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» бортпроводника Дмитрия Ивлицкого. Их помнят, их цитируют, как когда-то цитировали слова «сила в правде» Данилы Багрова — только там кино, а здесь реальная жизнь. Оттого еще трепетнее, оттого до мурашек.

Да, новое время рождает новых героев. И они жизненно необходимы нашей стране, нашему народу. Особенно сейчас. Потому что слишком долго в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, роль героев играли так называемые селебрити (иногда — спортсмены).

Владимир Путин вручает «Золотую звезду» Героя вдове Ольге (вторая справа) и родителям погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Филипова на церемонии вручения государственных наград, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества. 2018 год / РИА «Новости»

Они настолько заполонили все, что в определенный момент стало казаться, будто Россия населена исключительно вульгарными личностями, превратившими медиа в бесконечный «Голубой огонек». И все — лишь повод для лайков и хайпа.

Между тем в России каждый день совершались подвиги — и совершались буднично. Я сейчас говорю не только о воинах, но и о гражданских людях. Будь то школьник Сережа Тетеревков, спасший из горящего дома шесть детей и одну женщину, или почтальон Анна Томшина, забившая тревогу, когда пожилая женщина не пришла за пенсией, и спасшая ее.

Таких тысячи и десятки тысяч по стране — будничных героев. Говорить о них необходимо — говорить постоянно, говорить открыто и, что называется, широко. Потому что они дарят нам надежду и не дают шаткой реальности прохудиться.

У Андрея Платонова, русского гения, есть замечательная фраза: «Страна темна, а человек в ней светится». Так вот, люди вроде летчика Романа Филипова или пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, посадивших самолет на ряды кукурузы, по-своему освещают наш путь. Путь к победе.

Так что самое время изменить привычную матрицу медиа, выбросив оттуда забронзовевших «идолов», которые, к слову, в решающие моменты, как видим, проявили себя с худшей стороны.

Двадцать четвертого февраля 2022 года мы проснулись в новой реальности, и она требует новых героев и новых смыслов. Самое время находить и создавать их.