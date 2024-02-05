Эксклюзив 05 февраля 2024, 12:41 Ночевали на лестнице. Обманутая беженцем с Украины многодетная семья оказалась на улице Многодетная мать Елена оказалась с семьей на улице из-за беженца с Украины РИА «Новости»

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Многодетная мать Елена рассказала «360», как ее жизнь превратилась в кошмар после того, как она согласилась временно поселить в своей московской квартире беженца с Украины. В результате вся семья оказалась на улице, а теперь, по словам Елены, ее уволили с работы и хотят лишить родительских прав на несовершеннолетних детей.

«Я в какой-то момент решила квартиру сдать — она дорогая, с дизайнерским ремонтом — и снять себе поменьше, подешевле и эту разницу пустить, в частности, на оплату ипотеки: у меня большой ипотечный платеж, 252 тысячи в месяц. Я выставила объявление. <…> После этого позвонил риелтор и рассказал, что у него есть подопечный, который находится в камере предварительного заключения по экономическому преступлению — армянин, беженец Украины с украинским паспортом, отец четверых детей, и его никто не селит», — вспомнила Елена, как все начиналось.

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Отмечалось, что мужчине могут изменить меру пресечения на условный срок. и что Елена может ему помочь. Она отметила, что изначально речь не шла о конкретных суммах — просто риелтор сказал, что семья беженца ее благодарит.

«Я села в такси и поехала в Волоколамск, потому что я сама многодетная мама и всегда стараюсь откликнуться на какую-либо беду. Пришла на суд, и меня инструктировали, что я должна сказать. Я в первый раз этого человека видела, но должна была сказать, что он мой друг, я за него поручаюсь и готова его поселить», — продолжила женщина.

Ситуация изменилась

Елена привезла документы на квартиру, но в суде ничего не подписывала, и риелтор почему-то никакого договора не привез. Единственным документом осталась расписка о том, что Елена получила деньги. Она констатировала, что пока беженец сидел за решеткой, ей обещали 2,4 миллиона (благодарность плюс стоимость аренды), и он должен был жить в квартире полгода. Но когда его выпустили, сумма сразу уменьшилась вдвое — ей отдали 1 миллион 250 тысяч, из них 100 тысяч забрал риелтор и примерно 40 тысяч у Елены ушло на такси туда-обратно.

«Он попросил меня забрать мебель и вещи, сказал, к нему приедет семья. Я с мужем и детьми сняла себе другую квартиру. Второго января мужчину полиция привезла, никакой браслет ему на ногу не надевали, он спокойно передвигался по городу», — заметила собеседница «360».

Дальше история приняла ужасный оборот. Через неделю хозяин съемной квартиры попросил семью покинуть жилье. Елена не исключила, что ему не понравилось, что у нее сын-инвалид, страдающий аутизмом, и животные. По словам женщины, страховой депозит в 80 тысяч рублей ей не вернули, хотя она снимала жилье по договору, — отдали всего 30 тысяч. Елена была вынуждена предупредить беженца, что ситуация изменилась, и предложила ему два варианта: она отдает ему деньги и помогает подыскать другое жилье, даже в том же районе, если нужно, или ему придется потесниться и, к примеру, снимать комнату.

Выставили бомжихой и алкоголичкой

«Он мне ничего не ответил, сказал „потом поговорим“, а когда я приехала, уже заказала грузовики на 18 тысяч, то выяснила, что он поменял замки. В квартире находилась куча армян, меня туда не пустили, даже детей не пустили в туалет. Я оказалась на лестнице. Полиция была на его стороне. Я хотела замок вырезать, предъявила документы, вызвала МЧС. Приехал полицейский, разговаривал со мной матом. Увидев, что я снимаю, он мне IPhone разбил, выбил из рук. Может, это какой-то их знакомый…» — рассказала Елена.

Второй наряд полиции, по ее словам, был «тихим и вежливым», но заявил, что она может забыть про свою квартиру, что ее обманули, и у беженца условный срок два года.

А еще он меня прессует по телефону и говорит, что я ему и его семье должна сделать постоянную регистрацию в квартире, так как он сиделец и беженец. В общем, такой каламбур получился: я поселила беженца и осталась беженкой. <…> У меня из квартиры выходили 11 человек из армянской диаспоры, веселые такие, с коньяком, и прикалывались надо мной, над тем, что я бомжиха, которая сидит с детьми на лестнице Елена

Елена пояснила, что ночевать на лестнице пришлось один раз, потому что дети, пока шла разборка, устали и уснули. Семья притащила диван и матрас и уложила их. Однако после этого, как утверждает Елена, в СМИ на нее «вылили грязь».

«Писали, что я бомжиха, алкоголичка, пропившая больше миллиона, специально поселившая своих детей на лестнице. Я врач-перинатолог, остеопат, кандидат медицинских и психологических наук, и теперь меня увольняют из-за этого скандала из института педиатрии, где я отработала больше 12 лет. Моих детей начали гнобить в школе, и опека собирается лишить меня родительских прав на моих несовершеннолетних детей», — призналась Елена.

Она добавила, что сына-инвалида забирают в психиатрическую больницу и собираются назначить ему опекуна и отправить в интернат, так как семья якобы не может нормально его содержать. По словам Елены, сын учится в училище на краснодеревщика, «делает прекрасные поделки», умеет обращаться с компьютером, общается с семьей и в целом не лишен дееспособности.

«Меня сегодня вызывают в опеку вместе со свидетельствами о рождении моих детей и говорят, что детей будут оформлять в какое-то место временного содержания. А сейчас нас, как бомжей, перевезли в центр временного содержания всей семьей. Мои дети сегодня не попали в школу. Моя 13-летняя дочь Марина плачет двое суток не переставая», — заключила Елена.

К семье приезжала психолог, но с детьми не общалась, только рассказывала матери, как она должна будет действовать, чтобы вернуть своих детей.