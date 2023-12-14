Общество 14 декабря 2023, 23:08 НЛО, колдуны и черная икра. Самые забавные вопросы Путину на прямой линии Россияне на прямой линии спросили Путина об НЛО и черной икре Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин более четырех часов отвечал на вопросы россиян и журналистов во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией по итогам 2023 года. Иногда на экране за спиной у российского лидера появлялись смс необычного содержания. «360» собрал самые забавные вопросы, которые задавали главе государства.

В Сети широко разошелся скриншот с сообщением про «космические цены» на яйца. Российский лидер пообещал, что ситуация в стране в этом плане будет улучшаться. Других участников прямой линии больше волновали не столько земные вопросы, сколько инопланетные. На экране за спиной президента появилось сообщение про возможные контакты с НЛО.

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Люди спрашивали у Путина, есть ли в его окружении хоть один «простой человек».

Россияне задавали вопросы и попроще. Некоторые пользователи Сети соскучились по доступному Tik-Tok.

Похоже, продовольственный вопрос сильно волнует россиян. Некоторых в преддверии Нового года особенно обеспокоили цены на черную икру. Другие призвали президента не идти на уступки Западу. Кого-то заинтересовал вопрос, чем Путин занимается после работы.

Не менее важные вопросы задавали дети. Девочка София поинтересовалась у Путина, почему депутаты тоже уходят на каникулы.

Телеканал «360»

Мальчик Артем в свою очередь поинтересовался, действительно ли глава государства до шестого класса учился на тройки.

Телеканал «360»

Других интересовали спортивные достижения российского лидера. К президенту на прямой линии обратился «Эммануэль Макрон», который попросил президента перезвонить ему. Некоторые заметили, что выдержка Путина достойна «всяких почестей».

Отношения с США тоже обеспокоили россиян. Путину задали вопрос о том, что мешает уничтожить Соединенные Штаты и всех их друзей.

Другие попросили президента отменить сериал «Сваты», который «заколебал», как и президент Украины Владимир Зеленский.

А некоторые недовольные феминизмом потребовали признать движение экстремистским.

На экране появилась вопрос и про институты для учебы на колдунов, которых раньше сжигали.

С помощью смс россияне выражали поддержку Путину и бойцам СВО, просили нормализовать цены на овощи и фрукты, и даже спрашивали про возможность открыть отель на берегу моря в Сирии.

Кто-то под конец 2023 года при подведении его итогов просто пожелал чуда.