Эксклюзив 06 апреля 2023, 11:47 «Никуда не ушел из политики». Жириновский и после смерти продолжил приносить ЛДПР голоса Политолог Ярошенко: умерший лидер ЛДПР Жириновский остается важной политической фигурой РИА «Новости»

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Сегодня исполнился ровно год со дня смерти лидера ЛДПР Владимир Жириновского. Однако его позиция и его медийный образ до сих пор приносит партии голоса — фактически он «никуда не уходил из политики», отметил политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360».

«Надо отметить феномен Жириновского: прошел год после его смерти, а электоральный потенциал, который он накопил, медийный образ, который себе создал, его высказывания и прогнозы, его позиция до сих пор приносит партии голоса. Это совершенно потрясающе, что уже почивший политик фактически продолжает политическую деятельность», — заметил эксперт.

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«С развитием технологии дипфейков можно создать реалистичную цифровую копию Жириновского, которая будет освещать актуальную повестку. Это, я думаю, будет первый в России реальный виртуальный политик. Он никуда не ушел из нашей политической жизни», — добавил собеседник канала.

Патриотичная оппозиция

Он назвал Владимира Жириновского патриотом, который не боялся критиковать власть, но всегда был за Россию и поддерживал ее.

РИА «Новости»

«Это пример той оппозиции, которая нужна России, — патриотичной, конструктивной, деятельной и системной. Такого рода оппозиция только укрепляет политическую систему, создает политическое многообразие и критикует власть с конструктивных и патриотических позиций, что крайне важно», — подчеркнул Ярошенко.

ЛДПР никогда не ставила целью разрушить или дестабилизировать страну, выступала за ее единство и в целом поддерживала внешнеполитический курс президента.

«Сегодня мы увидели, какой может быть несистемная позиция. Она может быть деструктивной, становиться агентом влияния враждебных по отношению к России государств, а еще „несистемщики“ очень легко вербуются иностранными государствами и становятся террористами», — отметил политолог.

Наследие Жириновского

По мнению Ярошенко, Владимир Жириновский еще на несколько лет сделал задел для партии — она спокойно может использовать его информационно-политическое, идеологическое наследство и конвертировать в свои голоса.

РИА «Новости»

После смерти своего лидера ЛДПР не развалилась, у нее по-прежнему серьезный потенциал — и электоральный, и инструкциональный. Произошли некоторые кадровые перестановки, но серьезных пертурбаций нет, нет партийного раскола, борьбы за наследство Жириновского, которой многие ожидали.

«Это все еще единая, монолитная партия, цельный организм. Это заслуга Владимира Вольфовича, который за 30 лет руководства партией собрал таких людей, которые даже после его смерти не стали разрывать партию на клочки, хотя сценарии могли быть совершенно разными», — подытожил эксперт.