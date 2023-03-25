Эксклюзив 25 марта 2023, 16:42 «Никто не обнаружит». Юрист разъяснил правила пользования пиратским контентом Юрист Бердников: просмотр пиратского контента в России не запрещен piqsels

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Распространение пиратского контента может привести к уголовной ответственности. Просмотр нелицензионки ничем не грозит, рассказал «360» адвокат, юрист коллегии адвокатов Краснодарского края Александр Бердников.

Под суд — по заявлению

Действительно, за использование пиратского контента в коммерческих целях может последовать уголовная ответственность, отметил специалист. Но и здесь не все так просто.

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«Должно быть соответствующее заявление правообладателя о нарушении его прав. И должен быть установлен размер ущерба», — пояснил адвокат.

А вот «административку» за распространение нелицензионный продукции получить гораздо легче. Бердников отметил, что любой потребитель может подать заявление против человека, который использует пиратский контент в коммерческих целях. В случае проведения проверки распространителя могут привлечь к административной ответственности. Если же подобный контент используется для личного просмотра, никакого наказания не последует.

«Если дома будете смотреть это все, скорее всего, даже никто не обнаружит», — подчеркнул юрист.

На контент могут пожаловаться потребители

Александр Бердников еще раз акцентировал внимание на том, что уголовную ответственность распространителю контента придется понести, если против него подаст заявление правообладатель контента. А административную — после сообщения в соответствующие органы от потребителя.

«Пришли в магазин покупать какую-то вещь — торт заказать со „Смешариками“. Сказали: „Я полагаю, что здесь "Смешарики" продаются не подлинные“. Пришли сотрудники полиции, посмотрели. Спросили, есть ли у магазина разрешение на продажу „Смешариков“. Если нет, это административная ответственность», — заключил Бердников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал распространение пиратского контента в стране. Он призвал искать «правильных пиратов» и скачивать у них тот контент, который перестали показывать в России.