Эксклюзив 14 июля 2023, 17:03 «Никто не может помочь». Названа причина, по которой женщина с арбалетом охраняла вход в многоэтажку в Воронеже Житель Воронежа рассказал, зачем женщина с арбалетом охраняла вход в многоэтажку

Читать 360tv в

В Воронеже женщина с арбалетом охраняла подъезд жилого дома и не пускала лифтовых монтеров. Житель многоэтажки в беседе с «360» объяснил, почему его соседка пошла на такие радикальные меры. Оказалось, что дом требует капитального ремонта, но вместо замены инженерных сетей в нем хотят поменять лифты. Это уже в третий раз перенесет срок начала работ, которые действительно нужны.

«Наши старые лифты работают исправно, никогда не ломаются, за редким исключением. Но в доме с момента застройки не было ни одного вида капительных работ по отоплению и горячему водоснабжению, электроснабжению. Постоянно происходят прорывы водопровода, в квартирах батареи и стояки — 79-го года», — рассказал собеседник издания.

Реклама

Каждый раз, когда начинается отопительный сезон, поделился он, трубы не выдерживают, начинаются прорывы. В итоге жильцам приходится иногда больше месяца ждать, пока сделают ремонт.

По слова мужчины, замена лифтов отсрочит до 2050 года другие ремонтные работы, которые необходимо провести в доме. Уже три раза, подчеркнул он, должны были произвести замену сетей, но так и не сделали этого.

«Если сейчас лифты заменят, они отслужат 25 лет, их опять нужно будет поменять, и только после этого будет капитальный ремонт основных инженерных систем», — пояснил собеседник.

Работы в доме должны были провести еще в 2020–2022 годах, рассказал мужчина. Специалисты должны были провести техосмотр, но сделано это было фиктивно. Люди даже обращались в полицию, но ничего так и не было решено.

«Никто не может помочь. <…> Я считаю, что правильно заменить все инженерные системы, потом менять лифты», — заключил он.