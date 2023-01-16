Общество 16 января 2023, 22:44 Никому нельзя верить, если это не родители. Защитить детей от мошенников позволит цифровая гигиена IT-эксперт Курочкин: цифровая гигиена защитит детей от звонков мошенников РИА «Новости»

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Телефонные мошенники и злоумышленники звонят не только взрослым. Их потенциальными жертвами могут стать школьники и даже маленькие дети. Ребенку стоит объяснить, как реагировать на звонки с неизвестных номеров. Эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин в беседе с «360» посоветовал родителям учить детей правилам цифровой гигиены и, исходя из их возраста, заранее принять ряд мер.

Правила для самых маленьких и подростков

Если ребенок еще маленький, на его гаджете родители могут установить запрет звонков с неизвестных номеров. Сделать это можно или через оператора сотовой связи, или в настройках аппарата.

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«Если ребенок маленький и не может критически оценивать поступающие звонки, то их нужно просто запретить. Звонить ему смогут только родители или другие близкие родственники», — пояснил Курочкин.

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Важно проводить разъяснительную работу с ребенком. Обычно родители прекрасно знают психологию сына или дочери, чтобы объяснить, почему нельзя открывать дверь чужим людям.

Если речь идет о детях старшего возраста, то подростка лучше заранее предупредить от выполнения заданий в различных челленджах, которые могут повредить окружающим или ему самому.

«Сегодня дети 11 лет уже вполне самостоятельны. Сам недавно слышал, как один из таких детей рассказывал о звонке мошенников, которые ему сообщили, что его 16-летний сын попал в аварию и просит денег», — рассказал Курочкин.

Главный принцип — проверка информации

Современные дети, по его словам, очень критически относятся к звонкам с неизвестных номеров. И все же их стоит с раннего детства учить главному принципу цифровой гигиены: никому верить нельзя, если это не твои родители.

Даже если позвонивший с неизвестного номера мошенник прикинется мамой или папой, объяснив, что его аппарат сел или потерялся, нужно положить трубку и перезвонить на обычный номер, чтобы проверить эту информацию. Если телефон вне доступа, лучше набрать папе, бабушкам или дедушкам, чтобы рассказать о ситуации.

«В наше время ребенка важно научить перепроверять информацию, особенно, если она является не очень стандартной» — подытожил эксперт.

Ранее в социальных сетях, мессенджерах и Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что украинские злоумышленники начали звонить детям по телефону и под предлогом проверки газа просить включить плиту на два часа. В подтверждении своих слов авторы сообщений прикрепили аудиозапись с подобным разговором. Как выяснил Telegram-канал «Война с фейками», она ходит по Сети с 2018 года.