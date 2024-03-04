Эксклюзив 04 марта 2024, 14:34 (обновлено: 04 марта 2024, 15:53) Никак не вытолкать на заслуженный отдых. В БКЗ спела и упала Кристина Орбакайте Публицист Миронова: Орбакайте пора уходить с эстрады АГН Москва / Global Look Press

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В Санкт-Петербурге, вопреки стараниям общественников, состоялся сольный концерт Кристины Орбакайте. О том, почему в Сибири концерты жительницы Майами отменили, а в Петербурге гражданское общество оказалось бессильным, для «360» порассуждала публицист Анастасия Миронова.

Далее — прямая речь.

У кого что, а у нас, как говорится, свадьба. Петербург снова гуляет. На сей раз — под Кристину Орбакайте. Обещанный в БКЗ концерт состоялся! Ради него Орбакайте, как сообщают, вернулась в Россию из Майами. Хотя у нас зачем-то сказала, что никуда не уезжала. Зачем, если до этого много лет все считали, что она живет в США?

Сибирякам вот не понравилось, что певица будет зарабатывать деньги здесь, а увезет их в Майами — один за другим ее концерты в Сибири отменили. А петербуржцам нормально. Город европейской культуры. Передали певице большой концертный зал, встретили с радостью. Даже деньги бюджетные спустили. Да, представьте: город выделил средства на покупку билетов для посещения Кристины Орбакайте. Видимо, без этой помощи продать столько билетов не удавалось.

Администрация поселка Усть-Ижора вообще почти миллион выделила на покупку билетов на концерт дочки Пугачевой. А в округе Левашово, по сообщениям журналистов, на поход к Орбакайте в бюджете предусмотрели и вовсе 2,5 миллиона рублей. Я, признаться, ни в Усть-Ижору, ни в Левашово давно не заезжала, а может, не ездила туда вообще. Но если бы это были муниципалитеты с огромными излишками, слух о них разнесся бы по городу быстро — все бы знали, что у нас есть муниципальные образования в Петербурге, у которых давно отремонтированы поликлиники, проложены новые тротуары, разбиты скверы и все равно остается так много лишних денег, что можно спускать их на Орбакайте, чтобы та побольше увезла в Майами.

Чужеродные

Певица спела, станцевала. Несколько раз переоделась в блестящие наряды. Упала на сцене! Натурально — запнулась и упала. Все говорят, что запуталась в мантии, а я думаю, это возраст. В 52 года крутиться два часа на каблуках, прыгать, танцевать — откуда силы? Я хожу быстрым темпом на беговой дорожке час с наклоном в восемь градусов — когда с нее спускаюсь, меня шатает.

Не пора ли после 50 завязывать с прыжками?

Впрочем, а зачем ей завязывать, если народ прет? Может, не таким валом валит, раз даже на фоне отмены других концертов без бюджета уже билеты не выкупить, но все равно — идут. Несут деньги. Удивительные люди.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Ну ладно, допустим, их не смущает, что Орбакайте живет в Майами. Что накануне вступления Литвы в Евросоюз она получила литовское гражданство. Ладно, у нее мама нам наговорила. И такие мы, и сякие, и воспитывать она нас собиралась. Бог с ней, с мамой. Сын за отца не отвечает, дочь за мать. Хотя я считаю, что не отвечает только тот, кто публично расписался в несогласии. Дескать, маму люблю, но не согласна, что вы тут все остались недоличности, холопы и вообще рабы. Но это лирика…

CHROMORANGE / Melanie Viola / Global Look Press

Пусть живет в Майами! У нас, в конце концов, еще много людей мечтают жить в Майами — они имеют право посмотреть на жительницу этого райского места, помечтать и приобщиться к заветной мечте. Пусть она и литовка и, может, уже американка.

Тут наших людей ничего не смущало, у нас чуть не половина эстрады и значительная часть деятелей кино оказались с другими паспортами, просто вообще чужие нам люди, которые не связывают свое будущее с нашей страной и лишь приезжали к нам на заработки.

Не уверена, что в каком-нибудь другом государстве со сложившимся гражданским обществом такое стало бы возможно. У нас не было сформировавшегося гражданского общества, которое бы вслух сказало, что иметь чужеродную культурную элиту ненормально. Теперь такое общество появилось, но, похоже, не все пока согласны с утверждением, что деятели культуры должны связывать свое будущее со страной, где они эту культуру сеют. Вероятно, в Петербурге, европейском городе, таких людей еще больше, чем в Улан-Удэ. Что ж, их право.

Зубами вцепились в кормушку

Но вот что мне непонятно: и в Америке живет, и гражданство другое, и обманула открыто, сказав, что никуда не уезжала, и мама у нее наговорила обидного — все стерпели. Хорошо.

Но, скажите, уважаемые горожане, мои соседи по улицам и метро, а вам не надоела эта семья? Вот, попросту говоря, не скучно столько лет одно и то же смотреть и слушать? Я лично своей жизни без Орбакайте в телевизоре не помню вообще.

И говорю не ради красного словца. Я не помню, потому что с тех пор, как я стала смотреть телевизор, дочь Пугачевой была там всегда. И Киркоров был! И Пресняков! Потом появился Галкин*. Потом у них пошли дети, они стали ходить в телевизор все вместе.

Komsomolskaya Pravda/ / Global Look Press

В 2010-е настали мрачные времена: весь новогодний эфир на много дней был занят семьей Пугачевой. Они ходили на передачи друг к другу, водили своих детей, внуков, в перерывах показывали сольные концерты каждого! Я помню такой Новый год. И помню, как впервые подало голос общество. Оно тогда робко сказало: «Хватит!» Минимум два года создавались и набирали десятки тысяч голосов петиции с требованием убрать из новогодних эфиров клан Пугачевой. Как и водится среди влиятельной не то мафии, не то номенклатуры, пришлось за это и каяться: в январе 2017 года создатель петиции против Пугачевой был вынужден публично принести ей извинения.

Нам это не надоело? Они на наших глазах постарели, одряхлели. Как думаете, почему Киркоров и в Донбасс смотался, и на пострадавших от обстрелов детей дал, а отношение к нему все равно после вечеринки Ивлеевой холодное? Да потому что тоже надоел.

Эти люди при здоровом течении жизни и конкуренции должны были освободить место для молодых. А они захватили и держат свое болото, никак их не вытолкать.

Падают на сцене. Расшибают колени. Иные уже еле ворочают языком. А все в строю. Думали, очистительная сила огня смоет их на заслуженный отдых. Но нет, они при деле. Зубами держатся.

Зачем Орбакайте сюда ездить, понятно — деньги. Зачем петербуржцам Орбакайте, я не понимаю. Такой великолепный голос? Величайшее шоу? Если нет, то в чем тогда дело?

Почти сорок лет с нами прощается

Мама, кстати, тоже никак не может нас оставить. Вновь записала прощальную песню и целый альбом. Как я не помню жизнь без Кристины Орбакайте в телевизоре, так не помню ее и без прощальных концертов Примадонны. Одно из самых ранних моих воспоминаний связано с прощанием Пугачевой. Конец 80-х, стадион в Тюмени, Алла Пугачева посетила нас с прощальным турне. Меня, совсем маленькую, взяли на концерт мои тетя и дядя. И потеряли на минуту в давке. Я стою, во мне нет еще и метра роста, ору, толпа двумя потоками рвется в разные стороны. Чудом нашли.

Komsomolskaya Pravda/ / Global Look Press

Но вы вдумайтесь. Мне скоро будет сорок, а Алла Борисовна все с нами прощается! Три дня назад целый альбом вышел. В нем — прощальные песни. Звезды расхваливают, пускают слезы. Господи, да оставьте вы уже нас!

Непреодолимая сила

Люди в России до сих пор какие-то… Не скажу, что неразборчивые, но слишком уж терпимые. Терпят клан Пугачевой. Терпят украинский клан на эстраде. Давно ли отгремел скандал с Ани Лорак, Анной Асти, Александром Реввой? Допустим, Асти даже на своей Украине пострадала немного за поддержку России и получила наше гражданство. Да и на вечеринке Ивлеевой она голая не ходила, а пела, то есть выполняла работу. Хотя мне, положа руку на сердце, кажется, что мы могли бы и не импортировать такую культуру с Украины — здоровее бы были.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

А Лорак? Уже ведь выяснили, что в 2014 году она навещала бойцов ВСУ, закупала для них помощь. После начала СВО никак не могла определиться и даже что-то успела сказать, после чего высокопоставленные защитники оправдывали Лорак тем, что она поддалась эмоциям. Такой талантище? Такая красота, что надо было после всего этого 6 января, в Рождество, показать у нас по НТВ ее сольный концерт? Не понимаю, нам зачем и это к себе ввозить? Своих певиц с губами в пол-лица не хватает?

Как и с Реввой. Такого наговорил! Некоторые СМИ писали, что еще в 2022 году у Реввы было только украинское гражданство, без российского. И приятельские отношения с Зеленским. Человек по первой профессии вроде бы слесарь. Непластичное лицо, петь не может, выступает с пошлейшими номерами. Пошло все, включая псевдоним. Уехал в Испанию, но вдруг вернулся. Причем, снова принял его радушный Петербург, где Ревва выступил на «Золотом граммофоне».

Я не верю, что наши люди так уж крепко любят и этих украинок, и Ревву, и Орбакайте даже. Просто людям надо куда-то ходить, что-то слушать. А украинкам, Ревве и Орбакайте надо кормить семьи.

Потому они подсуетились и сделали так, чтобы им было позволено продолжать здесь это делать. Вместо кого-то, разумеется. Люди вздохнули, развели руками и смирились.

Только народившееся гражданское общество сопротивляется. Чувствует что-то не то. Люди как будто бы уже отчаялись сопротивляться болоту. Орбакайте так Орбакайте. Вернулся Киркоров и снова заседает в телешоу? Ну что ж, может, у нашего народа судьба такая — кормить семью Пугачевой?

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.