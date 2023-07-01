Общество 01 июля 2023, 12:20 Ничто китайское не чуждо. Почему Apple и Samsung в России потеряли позиции Леонтий Букштейн: китайские фирмы начали обходить Apple по продажам смартфонов в России Unsplash

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Продажи смартфонов Apple и Samsung в России рекордно рухнули — до 25%. Люди покупают американскую и корейскую технику на уровне 2013 года и отдают предпочтение флагманским телефонам китайских производителей. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал в беседе с «360», что в КНР мощная промышленность, а производители за последние десятилетия научились создавать отличную технику.

Далее — прямая речь.

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Во-первых, хорошо в свое время обучились китайцы делать в своей компании Foxconn айфоны, я думаю, что они не просто так их собирали. У китайцев есть такая привычка — все хорошее осваивать, впитывать и использовать.

Во-вторых, у них достаточно мощная промышленность. В-третьих, полтора миллиарда — это неисчерпаемый рынок, им даже особо на экспорт заморачиваться и не стоило бы. Такой рынок в десять раз больше, чем в России. Там можно годами развиваться, совершенствоваться.

Тем не менее они выходят на мировые рынки, несмотря на то, что, например, мощной компании Huawei американцы старательно подставляют ножки. Но китайские фирмы идут дальше. Та статистика, что мы получаем на портале от сетей, торгующих электроникой, показывает, что в тройке, в четверке, тем более в пятерке — большинство китайцев.

Обошли Apple, потому что делают для людей

IPhone еще по инерции остается, но, есть такое выражение: зрители голосуют ногами. Здесь то же самое, если есть репутация у товара (китайских производителей -прим. ред.), и она подтверждена многочисленными отзывами в интернете, то люди спокойно переходят. Все-таки 120-140 тысяч рублей, это не 10, не 20, не 30 тысяч рублей.

Так что, рационализм присутствует и по цене китайские смартфоны уже выигрывают, по функционалу тоже. Apple отрубают то одну функцию, то другую, а китайцы наоборот, предоставляют. Они вынуждены были это сделать. Компании КНР не занимались бы этим, но поскольку им начали везде рубить доступы, они сделали свое, довольно быстро, кстати.

Ничто китайское нечуждое

Так что, ни смартфоны, ни автомобили — ничто китайское теперь не имеет отрицательных эмоций, как в 90-е годы имели дурную репутацию пуховики из Китая, из которых торчали перья, а не пух. Это я хорошо помню.

Много лет назад я зашел в автосалон, и там продавались китайские машины. Открыл дверцу, но запах был просто убийственный — пластмассы. Я еще подумал: «Ну как с таким можно идти сюда, когда есть западные машины?».

И вот прошли годы. Есть у кого-то претензии к машинам Haval? Нет, все хорошо. Они быстро учатся. Китайские фирмы быстро осваиваются, у них не только свое производство, но и работают специалисты из других стран. Говорят, что у них народ неспешный, но на самом деле очень мобильный. Так что для них «семечки» - добиться превалирования в небольших устройствах. Тем более, что чипы тоже, как говорится, пока еще есть.

IPhone теряет позиции и вызывает отторжение

На поведение покупателей влияет общая политическая обстановка. Люди видят, что творит страна заокеанская, чтобы нам жизнь травить. И помогать еще рублем, покупая их дорогую технику… Я думаю, у какой-то части покупателей и это вызывает отторжение.

Apple объявил, что на территории США можно будет использовать спутниковую связь, но только на территории Штатов, так что эта фишка не для посторонних. А то хорошее, что разрабатывает американская компания, собирается ручками в Китае. Сейчас идет завихрение, чтобы перетащить обратно производство. Пусть тащат, зарплата сборщиков США во много раз, наверное, выше, чем в Китае.

Вспомните: Третья, четвертая, пятая модификация IPhone, очередь с ночи по Тверской, такая истерия была… Грамотная, конечно, была маркетинговая политика. За много дней, месяцев, начинали возбуждать интерес аудитории, выкладывать якобы шпионские фотографии. Это все правильная рыночная экономика, политика. Сейчас уже этого нет.

Дорого да мило, дешево да гнило

Теперь идут параллельно сообщения: «Ой, что-то цены упали на 14-й iPhone». А потом посмотришь на премиум модели китайские, они уже не пять, не 10 тысяч рублей и даже не 20 тысяч рублей стоят. То есть производитель осмелел, он уверен, что продаст и тоже поднял планку достаточно высоко. Может быть, просто знают нашу поговорку: «Дорого да мило, дешево да гнило».

Тем не менее сегодня нет негатива на китайскую технику вообще и на смартфоны в частности. Люди бы не молчали, сейчас же столько отзовиков на сайтах, можно все написать.