Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:26 «Ничего сложного нет». Прилепин рассказал, что считает настоящей любовью Прилепин заявил, что готов не раздумывая отдать жизнь за семью и Родину РИА «Новости»

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Любовь — это мгновенная способность не раздумывая отдать жизнь за своих детей, близких или Отечество. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал политик и публицист Захар Прилепин. Писатель признался, что для него семья и Родина одинаково важны и он не поставит свое существование выше.

«Род или Родина, или народ — все однокоренные слова. Готов расстаться с жизнью, не видя, не предполагая, что значимость твоя выше всего перечисленного. Ты меньше, чем род, Родина, народ, и меньше даже своего ребенка», — заявил собеседник канала.

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Говоря о любви, Прилепин вспомнил слова поэта Сергея Есенина: «Мне страшно, — ведь душа проходит, как молодость и как любовь». По мнению современного писателя, это действительно жуткое ощущение.

«Потому что душа — как здоровье, как возможность влюбляться. Оно выгорает, вот это ощущение. Когда у меня отец умер, я был подростком, это для меня было и остается катастрофой, из которой я выходил лет 20. Я рефлексировал, не то что я в депрессии находился, просто не покидал меня этот сквозняк внутри», — признался Прилепин.

По словам писателя, когда погибали его близкие товарищи, внутри была страшная мука, казалось, больше «нечего вырывать из внутренностей». Публицист предположил, что это чувство тоже отвечает за любовь.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.