Эксклюзив 26 января 2024, 14:58 «Ничего критичного». Россиянам рассказали об изменении цен на корма для животных Президент НАЗ Дмитриев: в России поднимутся цены на корма для животных Freepik

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Цены на корма для собак и кошек продолжат расти в России по ряду причин. На стоимость товаров повлияют логистические проблемы, инфляция, введение маркировки и другие факторы. Об этом в беседе с «360» рассказал президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

Проблемы с дешевым кормом

Он прокомментировал новость о том, что российская «дочка» Nestle анонсировала поднятие отпускных цен на корма для домашних питомцев до 12%. По мнению эксперта, эта ситуация является стандартной — в конце года многие компании пересматривают ценовую политику в связи с началом нового периода.

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«В принципе, подорожание на 10-15% не является чем-то критичным, к этому надо относиться спокойно. Надо смотреть, когда было предыдущее подорожание, как давно», — указал он.

Дмитриев также напомнил, что в России много компаний, выпускающих корма, и та же Nestle Purina производит продукцию не только за рубежом, но и на территории страны. Он добавил, что сложности возникают с недорогим сегментом, так как российские фирмы в основном выпускают дорогие корма из-за их более высокой рентабельности.

«В чем страдает пока российский производитель и не может сделать конкуренцию крупным транснациональным корпорациям — корма класса „эконом“ и „стандарт“, то есть дешевый сегмент, который имеет массовый характер. С этим у нас проблемы», — заключил специалист.

В качестве основных причин подорожания он назвал инфляционные процессы, сложности с логистикой и сырьем.

«Рост издержек связан с сырьем, поскольку сырье — такая рыночная категория, которая может быть дороже или дешевле. Мы с вами знаем, что цены на сельхозпродукцию всегда плавают», — объяснил эксперт.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии сообщил, что на подорожание влияет и ключевая процентная ставка, которую производители тоже закладывают в цену.

«Мы также должны учитывать доступность финансов. Надо вспомнить, какую ключевую ставку сейчас нам сделал Центральный банк России, и очень многие вопросы тоже в этом плане отпадут», — подчеркнул Дмитриев.

Он предположил, что у компании Nestle могли возникнуть трудности с привлечением инвестиций — зарубежного финансирования и более «дешевых» денег. Повлиять на цены также могли проблемы с маркетингом и рекламой, а также последующее снижение оборотов продвижения продукции.

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На цены повлияет маркировка

Еще одной существенной причиной для повышения цен станет введение обязательной маркировки, отметил специалист.

«Напомню, что буквально под конец прошлого года нашей отрасли правительство Российской Федерации сделало два больших „новогодних подарка“ — подписано два постановления <…> о проведении эксперимента по маркировке кормов и по маркировке ветеринарных препаратов», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что из-за этого решения производителям придется закупать оборудование для нанесения маркировки, а компаниям оптового звена — специальные сканеры. Также, по мнению Дмитриева, возникнут издержки, связанные с контролем продукции.

«Речь при введении маркировки практически идет о поштучной приемке товара и поштучной отгрузке товара многократно, на каждом этапе оборота продукции», — объяснил он.

Эксперт заключил, что ситуация с швейцарской компанией Nestle — «не первое и не последнее подорожание», и цены на корма и ветеринарные препараты продолжат расти.