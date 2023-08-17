Эксклюзив 17 августа 2023, 16:42 Ни столетия без санкций — Россия только богатеет Профессор института бизнеса Качалов: санкции исторически не действуют на Россию Телеканал «360»

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Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила о провале антироссийских санкций, после того как швейцарский банк UBS выпустил доклад о росте благосостояния России. Политик призвала отказаться от финансовой поддержки Украины, напомнив, что Вашингтон уже передал Киеву 113 миллиардов долларов, а Россия только богатеет. Почему санкции не работают, рассказал «360» профессор института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов.

Далее — прямая речь.

Никакие санкции не могут обрушить экономику России. Маленькая историческая сводка: первые санкции на Россию были наложены еще в XIII веке.

Тогда был запрещен ряд товаров экспорта из Западной Европы в Россию: в том числе военное снаряжение, тяжелые кони. Тяжелые кони тогда приравнивались к танкам в наше время.

С того момента не было ни одного столетия, чтобы на Россию не накладывали санкции. Как вы видите, за истекшие 700 лет страна только богатела и расширялась.

О причинах этого расширения России можно говорить много. Основная же — мы номер один. У нас сосредоточена львиная доля всех мировых богатств. В Западной Европе же — минимальная. Речь идет и о площади земли, и о количестве воды, и о количестве древесины.

РИА «Новости»

В экономически значимых отраслях — нефть, газ, редкие металлы — наша доля мировых богатств колеблется от 40% до 70%. Мы фактически являемся половиной мира. Как может 10-15% мира наложить санкции на половину мира?

Маленькие унитарные страны — Испания, Португалия, Германия — пытаются наложить на нас санкции. Просто даже не смешно — взывает к вопросу о психологическом и интеллектуальном уровне западных руководителей, которые не в состоянии сравнить простые экономические показатели и не знают историю своих стран.

Механизм, который поддерживает людей на фоне санкций, — социальная помощь. Неоднократно с 2020 года оказывалась помощь многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Также были выплаты людям по отраслям, которые пострадали больше всего.

Помогают не только людям, но и бизнесу. Выдают гранты и финансирование под низкий или безвозмездный процент. Большое количество предприятий могут получить землю за один рубль, при условии что они делают определенные инвестиции для развития производства.

Я уверен, что в ближайшее время цели специальной военной операции будут достигнуты — Украина будет демилитаризована и денацилизирована. Как только этого достигнут, США будет некому помогать. Нацистский режим Украины исчезнет. Это вопрос года или двух — ближайшего времени.