Эксклюзив 11 января 2024, 16:58 Ни один педофил не пострадает. Чем закончится история с «островом наслаждений» Эпштейна Блогер «Голос Мордора»: ни один педофил в истории с Эпштейном не пострадает Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Его «остров наслаждений» посещали принц Эндрю, Билл Клинтон, миллиардер Ричард Брэнсон и другие известные личности. Однако в этой истории ни один педофил не пострадает, заявил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Культура отмены за гранью добра и зла

Вот интересная все-таки штука — культура отмены. Это ведь даже не лицемерие, это что-то вообще за гранью добра и зла.

Вы же помните, как отменяли некоторых голливудских звезд? За то, что кого-то там изнасиловали 30 лет назад или домогались в студенческом возрасте. Тут, конечно, воплощение абсолютного зла — продюсер Харви Вайнштейн.

Кстати, талантище. Сколько фильмов сделал великолепных, практически все в классику кинематографа можно смело заносить. И кучу актрис миру дал. Тоже талантливых.

Как считается, в индустрию они попали через постель Харви. Стали звездами-миллионершами и все такое. И вот тут внезапно вспомнили, какой Харви потный и похотливый мерзавец. Понятно, что Вайнштейна отменили и посадили в тюрьму. Хотя и доказательств против него особых не было.

Про Кевина Спейси вообще интересно. Отменили дядьку, потом судили, но оказалось, что ничего против него нет. Нашлись ложечки, а осадочек остался и не растворяется никак.

Ни один педофил не пострадает

А сейчас разгорается история вокруг педофила [Джеффри] Эпштейна и его «острова наслаждений». Острова, который был специально создан для сексуальных утех, в том числе и с несовершеннолетними. И оказывается, что этот остров посещался настоящими монстрами мировой политики, фактическими хозяевами мира. Тот же Билл Клинтон там завсегдатаем был, принц Эндрю, один из израильских премьеров, миллиардер Ричард Брэнсон, тот самый, который владеет лейблом «Вирджин», что, кстати, означает девственность.

Казалось бы, что мировая общественность и честная независимая пресса должны заклеймить этих мерзавцев, отменить их так, как Харви Вайнштейну и не снилось. И что? А ничего.

РИА «Новости»

Да, говорят, нехорошо. Но ведь нет никаких прямых доказательств, что старина Билл имел на этом острове 12-летних девочек. Ну летал туда, может, просто на пляже полежать, или вообще с гуманитарной миссией.

Но говорят, что и видео есть, от которых все вздрогнут, когда они станут достоянием общественности. Ну вздрогнут, а что дальше? Посадят Билла или Брэнсона в тюрьму? Проклянут их на веки? Отменят?

Не смешите. Все останется по-прежнему. Ни один педофил в ходе обсуждения этой истории не пострадает. Больше скажу — и сам Эпштейн бы не пострадал, просто, видать, слишком уж много знал и, может, начал кого-то шантажировать. Оттого и так удачно самоубился.

Культура отмены — она как та нога, кого надо. Надо видеть берега и знать, кого надо отменять, а кого нет. Вы на Билла Клинтона замахнулись, чей клан сейчас один из сильнейших в США и чей человек сидит в Белом доме? Ну, удачи.